Adani: ఇంజనీర్స్ డే స్పెషల్.. అదానీ సిమెంట్ నుంచి కొత్త ఫ్యూచర్ఎక్స్..!
ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా, అదానీ సిమెంట్ సోమవారం 'అదానీ సిమెంట్ ఫ్యూచర్ఎక్స్' అనే దేశవ్యాప్తంగా విద్యా పరిశ్రమ నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం విద్యార్థులను వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా భవిష్యత్తు కోసం వివిధ పరిస్థితులలో పరిష్కారాల కోసం సిద్ధం చేయడం.
Adani: ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా, అదానీ సిమెంట్ సోమవారం 'అదానీ సిమెంట్ ఫ్యూచర్ఎక్స్' అనే దేశవ్యాప్తంగా విద్యా పరిశ్రమ నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం విద్యార్థులను వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా భవిష్యత్తు కోసం వివిధ పరిస్థితులలో పరిష్కారాల కోసం సిద్ధం చేయడం. ప్రపంచంలోని తొమ్మిదవ అతిపెద్ద నిర్మాణ సామగ్రి, పరిష్కారాల సంస్థ అయిన అదానీ సిమెంట్, భారతదేశంలోని 100 ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ సంస్థలను ఈ కార్యక్రమంలో చేర్చనున్నట్లు తెలిపింది.
అదానీ సిమెంట్ ఫ్యూచర్ఎక్స్ ఈ విద్యా కార్యక్రమంలో భారతదేశంలోని 100 నగరాల నుండి 100 పాఠశాలలు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు ఉంటాయి. వీటిలో IITలు, NITలు, ప్రముఖ ప్రైవేట్ / రాష్ట్ర కళాశాలలు ఉన్నాయి. అలాగే, 100 కంటే ఎక్కువ పాఠశాలలను అనుసంధానించడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
'అదానీ సిమెంట్ ఫ్యూచర్ఎక్స్ విద్యా ప్రపంచంతో మా భాగస్వామ్యాన్ని, ఆవిష్కరణ, స్థిరత్వం, ప్రతిభ అభివృద్ధి పట్ల మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది' అని కంపెనీ CEO వినోద్ బహేటి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం సహాయంతో, మేము విద్యార్థుల కోసం ఉత్సుకత నుండి కెరీర్కు ఒక వంతెనను నిర్మిస్తున్నాము, ఇది వారిని భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉంచుతుంది.
స్మార్ట్ ల్యాబ్ అనుభవం - ఈ చొరవలో, విద్యార్థులకు అదానీ సిమెంట్ స్మార్ట్ ల్యాబ్ ద్వారా మినీ రోటరీ కిల్న్ ఆధారంగా సిమెంట్ తయారీ నిజమైన ప్రక్రియను చూపుతారు. దీనితో పాటు, రోబోటిక్స్, కృత్రిమ మేధస్సు వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల అనుభవం అందుబాటులో ఉంటుంది.
STEM, బియాండ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీ - ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు ప్రక్రియ, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణల గురించి సమాచారాన్ని పొందుతారు. ఇందులో నానోమెటీరియల్ టెక్నాలజీ, అధునాతన నిర్మాణ సామగ్రి పరిష్కారాలు, మొక్కలలో ఉపయోగించే EV పరికరాలపై పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D)పై సమాచారం ఉంటుంది. ఈ విషయాలన్నీ ఇంటరాక్టివ్ సాధనాల ద్వారా ప్రదర్శించారు, ఇది సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఇతర రంగాలలో విద్యార్థుల ఉత్సుకత, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహిస్తుంది.
విద్యార్థులకు ఉమ్మడి పరిశోధన ప్రాజెక్టులు, స్థిరమైన మెటీరియల్ అభివృద్ధి, ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్పై పని చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. అదే సమయంలో, బాగా రాణించే యువతకు ఇంటర్న్షిప్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్, ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ (PPI) అవకాశం కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మరింత మంది విద్యార్థులను అనుసంధానించడానికి, సైన్స్ క్విజ్ సిరీస్, హ్యాకథాన్, క్యాంపస్ యాక్టివిటీ, డిజిటల్ ప్రచారం #BuildWithAdani జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించబడతాయి. ఇండియన్ కాంక్రీట్ జర్నల్తో కలిసి పరిశోధన పనులను కూడా హైలైట్ చేస్తారు.
అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ ఇటీవల IIT ఖరగ్పూర్లోని విద్యార్థులను 'భారతదేశ కొత్త స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు'గా అభివర్ణించారు. ఈ దార్శనికతను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా, ఫ్యూచర్ఎక్స్ను 'తరగతి గది నుండి కెరీర్కు' వారధిగా పరిగణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, అదానీ సిమెంట్ ఇప్పటికే 1500 మందికి పైగా గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీలు, డిప్లొమా ఇంజనీర్లకు శిక్షణ ఇస్తోంది. ఈ చొరవ దేశంలోని యువత స్థిరమైన అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణల మార్గంలో పయనించడానికి ప్రోత్సహిస్తుందని కంపెనీ విశ్వసిస్తుంది.