Petrol Rule: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త పెట్రోల్ రూల్.. E20 ఇంధనంతో మైలేజీ తగ్గుతుందా?
Petrol Rule: ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా E20 పెట్రోల్ విక్రయాలు తప్పనిసరి. పెట్రోల్లో 20% ఇథనాల్ కలపడం వల్ల పాత వాహనదారులకు వచ్చే చిక్కులేంటి? మైలేజీ తగ్గుతుందా? కొత్త నిబంధనల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
Petrol Rule: పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించి, విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1 నుంచి సరికొత్త ఇంధన విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. ఇకపై పెట్రోల్ బంకుల్లో కేవలం E20 పెట్రోల్ (20% ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనం) మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనుంది.
ఏమిటీ E20 పెట్రోల్?
సాధారణ పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలిపి దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇథనాల్ను చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నుంచి తయారు చేయడం వల్ల ఇది పర్యావరణ హితమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
ముఖ్యమైన మార్పులు ఇవే:
తప్పనిసరి నాణ్యత: పెట్రోల్లో ఇథనాల్ శాతం పెరగడం వల్ల ఇంజిన్ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు, ప్రభుత్వం ఇకపై కనీసం 95 RON (Research Octane Number) కలిగిన నాణ్యమైన ఇంధనాన్ని సరఫరా చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలను ఆదేశించింది.
ఇంజిన్ పనితీరు: అధిక ఆక్టేన్ సంఖ్య వల్ల ఇంజిన్లో ఇంధనం సరిగ్గా మండుతుంది, ఫలితంగా 'నాకింగ్' (Knocking) సమస్య రాదు.
పాత వాహనదారుల పరిస్థితి ఏంటి?
ఈ మార్పు వల్ల 2023 కంటే ముందు తయారైన వాహనాల యజమానులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు:
మైలేజీ తగ్గుదల: E20 ఇంధనం వల్ల పాత వాహనాల్లో మైలేజీ సుమారు 3 నుంచి 7 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
విడిభాగాల అరుగుదల: పాత ఇంజిన్లలోని రబ్బర్ పార్ట్స్, పైపులు ఇథనాల్ ప్రభావానికి గురై త్వరగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
నిర్వహణ ఖర్చు: పాత వాహనాలకు తరచుగా సర్వీసింగ్ చేయించాల్సి రావచ్చు.
కొత్త వాహనదారులకు చింత లేదు
2023 తర్వాత తయారైన ఆధునిక వాహనాలు (E20 Compliant) ఈ ఇంధనానికి అనుగుణంగానే రూపొందించబడ్డాయి. కాబట్టి కొత్త వాహనదారులకు సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఏమీ ఉండవు.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం:
రైతులకు మేలు: ఇథనాల్ తయారీ వల్ల రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.
కాలుష్య నియంత్రణ: కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గి, వాయు కాలుష్యం దాదాపు 30 శాతం వరకు తగ్గుతుంది.
ఆర్థిక ప్రయోజనం: ముడి చమురు దిగుమతుల కోసం విదేశాలకు పంపే భారీ మొత్తాన్ని ఆదా చేయవచ్చు.
సూచన: మీ వాహనం E20 ఇంధనానికి అనుకూలమో కాదో తెలుసుకోవడానికి వాహన మాన్యువల్ను సరిచూసుకోండి లేదా పెట్రోల్ ట్యాంక్ మూతపై ఉన్న స్టిక్కర్ను గమనించండి.