మీ దగ్గర చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయా.. అయితే ఆర్బీఐ నిబంధనలు తెలుసుకోండి..!

X మీ దగ్గర చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయా.. అయితే ఆర్బీఐ నిబంధనలు తెలుసుకోండి..! Highlights RBI Guidelines: మీ దగ్గర చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లున్నాయా.. అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకండి.

RBI Guidelines: మీ దగ్గర చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లున్నాయా.. అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకండి. వాటిని సులువుగా మార్చుకోవచ్చు. సమీపంలోని బ్యాంకుకి వెళ్లి మ్యుటిలేట్ చేసిన పాత నోట్లను మార్చుకోవచ్చు. ఆర్‌బిఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పాత నోట్లను మార్చుకోవడానికి బ్యాంకు నిరాకరిస్తే ఆ బ్యాంకుపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. జరిమానా కూడా విధించవచ్చు. ఆర్బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో బ్యాంక్‌పై ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు . చిరిగిన నోట్లను సులువుగా మార్చుకోవచ్చని ఏ బ్యాంకు అధికారులు నిరాకరించకూడదని ఆర్బీఐ కొత్త నిబంధనలలో పేర్కొంది. టేప్ అతికించిన లేదా మ్యుటిలేట్ చేసిన నోట్లను కలిగి ఉంటే వాటిని ఉపయోగించలేకపోతే భర్తీ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఈ నిబంధనలను రూపొందించింది. వాస్తవానికి చిరిగిన నోట్లని ఎవరూ తీసుకోరు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి నోట్లను ఏ బ్యాంకుకు వెళ్లయినా మార్చుకోవచ్చని ఆర్బీఐ చెబుతోంది. దీంతో పాటు నోట్లను మార్చడానికి ఎవరూ నిరాకరించలేరని తెలిపింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం బ్యాంకు అలా చేయడానికి నిరాకరిస్తే దానిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.

అయితే దీనికి కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి. నోటు అధ్వాన్నంగా ఉంటే దాని విలువ తక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు ఒక వ్యక్తి వద్ద 20 కంటే ఎక్కువ చెడ్డ నోట్లు ఉంటే వాటి మొత్తం రూ. 5,000 కంటే ఎక్కువ అయితే దానికి లావాదేవీ రుసుము వసూలు చేస్తారు. అలాగే నోట్లు మార్చుకునేటప్పుడు అందులో సెక్యూరిటీ సింబల్ తప్పనిసరిగా కనిపించాలి. లేదంటే ఆ నోట్‌ని మార్చరాదు. బ్యాంకులు టేప్‌తో, కొద్దిగా చిరిగిపోయిన, కాలిపోయిన నోట్లను మార్పిడి చేస్తాయి.