Motor Vehicle Insurance: వెహికిల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయవద్దు..!

Motor Vehicle Insurance: కారు లేదా బైక్‌కి మోటర్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నాలేదా దానిని పునరుద్ధరించాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నా తప్పనిసరిగా థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్, కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ గురించి తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మోటారు బీమాకు సంబంధించిన నిబంధనలని ఖచ్చితంగా పాటిస్తారని గుర్తుంచుకోండి. దీని గురించి మీకు తెలియకపోతే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్, కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి? థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కింద వాహన ప్రమాదంలో థర్డ్ పార్టీకి జరిగిన నష్టానికి ఆర్థిక పరిహారం అందుతుంది. కొత్త మోటారు వాహన చట్టం ప్రకారం థర్డ్ పార్టీ బీమా తప్పనిసరి. మీరు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రమాదంలో ఏ ఇతర వ్యక్తికి లేదా ఆస్తికి జరిగిన నష్టాన్ని బీమా కంపెనీ భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే సమగ్ర బీమా పథకం వాహనానికి అవసరమైన అన్ని రక్షణను అందిస్తుది. దీని కింద, దొంగతనం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రమాదాలు, అగ్నిప్రమాదాలు మొదలైన వాటి వల్ల నష్టం జరగకుండా రక్షణ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ ప్రొటెక్షన్ సమగ్ర బీమా ప్లాన్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మీరు జీరో డిప్రెసియేషన్ కవర్, ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్, నో క్లెయిమ్ బోనస్ ప్రొటెక్షన్ కవర్, రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కవర్, వాహనం కోసం ఇన్‌వాయిస్ కవర్‌కు తిరిగి వెళ్లవచ్చు. జీరో డిప్రిసియేషన్ కవర్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రమాదం తర్వాత వాహనం విలువ నష్టాన్ని భర్తీ చేయవచ్చు. మరోవైపు ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్‌ని తీసుకోవడం వల్ల ఇంజిన్‌ను మార్చడం లేదా రిపేర్ చేయడం సులభం అవుతుంది. ఇది కాకుండా రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కవర్ తీసుకుంటే వాహనాన్ని రిపేర్ చేసుకునే సౌలభ్యం లభిస్తుంది.