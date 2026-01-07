DMart Shares Jump 5% in a Single Day: 5 నెలల తర్వాత ఒకే రోజులో 5% జంప్.. కారణాలివే!
డీమార్ట్ (Avenue Supermarts) షేర్లు బుధవారం 5% పెరిగాయి. ఆదాయం 13% వృద్ధి చెందడం, కొత్తగా 10 స్టోర్లు ప్రారంభించడంతో ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.
ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాధాకిషన్ దమానీకి చెందిన 'అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్' షేర్ ధర బుధవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ₹3,844.70 వద్ద ముగిసింది. 2025 ఆగస్టు తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఒకే రోజు పెరుగుదల నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి.
1. స్టోర్ల విస్తరణలో స్పీడ్
డీమార్ట్ తన నెట్వర్క్ను వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
గడిచిన మూడు నెలల్లో (డిసెంబర్ త్రైమాసికం) కొత్తగా 10 స్టోర్లను ప్రారంభించింది.
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY2026) ఇప్పటివరకు మొత్తం 27 కొత్త స్టోర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా డీమార్ట్ స్టోర్ల సంఖ్య 442కి చేరుకుంది.
2. ఆదాయంలో రెండంకెల వృద్ధి
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో డీమార్ట్ ఆదాయం ₹17,612.62 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 13.15% వృద్ధిని సూచిస్తోంది. ఈ సానుకూల గణాంకాల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపారు.
టెక్నికల్ అనాలసిస్: షేరు భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
గత సెప్టెంబర్లో ₹4,949 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకిన డీమార్ట్ షేరు, అక్కడి నుండి దాదాపు 23 శాతం వరకు పడిపోయింది.
సెల్లింగ్ ఎగ్జాస్టన్ (Selling Exhaustion): మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. గత 18 వారాలుగా జరిగిన అమ్మకాల ఒత్తిడి ఇప్పుడు ముగిసింది. తక్కువ ధర వద్ద షేరు లభిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్ళీ కొనుగోళ్లు మొదలుపెట్టారు.
టార్గెట్ ప్రైస్: సాంకేతికంగా చూస్తే ఈ షేరు మళ్ళీ ₹4,100 నుండి ₹4,200 స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తోందని లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
సవాళ్లు: క్విక్ కామర్స్ పోటీ!
డీమార్ట్ ఆదాయ వృద్ధి బాగున్నప్పటికీ, బ్లింకిట్ (Blinkit), జెప్టో (Zepto) వంటి క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ నుండి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ఈ పోటీ వల్ల డీమార్ట్ మార్జిన్లపై కొంత ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వంటి బ్రోకరేజ్ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
ముగింపు: సెప్టెంబర్ గరిష్టాల నుండి పడిపోయినప్పటికీ, బుధవారం నాటి ర్యాలీ ఒక సానుకూల సంకేతం. స్టోర్ల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పోవడమే డీమార్ట్ విజయానికి కీలకం కానుంది.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)