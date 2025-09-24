  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Onion Train: దీపావళి ముందు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఉల్లిపాయ రైళ్లు వస్తున్నాయి..!

Onion Train
x

Onion Train: దీపావళి ముందు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. ఉల్లిపాయ రైళ్లు వస్తున్నాయి..!

Highlights

Onion Train: దీపావళి సమయంలో వంటగది నుండి ఉల్లిపాయలు తప్పిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది.

Onion Train: దీపావళి సమయంలో వంటగది నుండి ఉల్లిపాయలు తప్పిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఇది ఆహార రుచికి హానికరం. అందుకే ఈసారి ప్రభుత్వం ముందస్తు సన్నాహాలు చేసింది. ఉల్లిపాయల ధరలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి, ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఉల్లిపాయ రైళ్లను నడపడానికి ముఖ్యమైన చర్య తీసుకుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఒకేసారి 1,700 టన్నుల ఉల్లిపాయలను తీసుకెళ్లగలవు, 25 టన్నులు మాత్రమే తీసుకెళ్లే ట్రక్కుతో పోలిస్తే. దీని అర్థం రైలు డెలివరీ గణనీయంగా వేగంగా, మరింత సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రైళ్లు గౌహతి, కోల్‌కతా, చండీగఢ్, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాలకు నేరుగా ఉల్లిపాయలను సరఫరా చేస్తున్నాయి.

ఉల్లిపాయ ధరలపై ప్రభావం

గత సంవత్సరం, దీపావళికి ముందు, ఉల్లిపాయలు కిలోకు రూ.60కి చేరుకున్నాయి. ఈసారి, ప్రభుత్వ జోక్యం కారణంగా, ధరలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.

1. ఢిల్లీలో ఉల్లిపాయలు కిలోకు రూ.32కి లభిస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం కిలోకు రూ.57 నుండి తగ్గాయి.

2. ముంబైలో, కిలోకు రూ.30 (గత సంవత్సరం రూ.58)

3. చెన్నైలో కిలోకు రూ.30 (గత సంవత్సరం రూ.60)

4. రాంచీలో కిలోకు రూ.25 (గత సంవత్సరం రూ.60).

ప్రస్తుతం, దేశవ్యాప్తంగా సగటు ధర కిలోకు రూ.26 ఉండగా, ఈశాన్య ప్రాంతంలో, ఇది కిలోకు రూ.36 వద్దనే ఉంది. అందుకే ఉల్లిపాయలను తీసుకెళ్లే రైలును గౌహతికి పంపుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరల స్థిరీకరణ నిధి (PSF) కింద 300,000 టన్నుల ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేసింది. రిటైల్ అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 4న ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభంలో ధరను కిలోకు రూ.24గా నిర్ణయించారు, కానీ తరువాత మార్కెట్ ధరలను తగ్గించడానికి దానిని రూ.20కి తగ్గించారు.

పండుగ సీజన్‌లో ఉల్లిపాయ డిమాండ్ అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. నిల్వ చేయడం వల్ల ధరలు తరచుగా కిలోకు రూ.80-100కి చేరుకుంటాయి. ఈ సంవత్సరం, ఉత్పత్తి కూడా 27శాతానికి పెరిగింది - సుమారు 30.7 మిలియన్ టన్నులు. తత్ఫలితంగా, సరఫరా స్థిరంగా ఉంటుందని, ధరలు నియంత్రణలో ఉంటాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఉల్లిపాయలు కేవలం వంటగది మసాలా మాత్రమే కాదు, ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రధాన కారణం కూడా. స్వల్ప పెరుగుదల కూడా మొత్తం మార్కెట్‌లో సంచలనం సృష్టించవచ్చు. గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ తాజా డేటా ప్రకారం, ఆగస్టు 2025లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 2.07శాతం, కూరగాయలు గణనీయంగా దోహదపడ్డాయి. జూలైలో 1.61శాతానికిగా ఉన్న రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఆగస్టులో 2.07శాతానికి పెరిగింది, టమోటాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపల ధరలు పెరిగాయి.

ద్రవ్యోల్బణం భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ లక్ష్య బ్యాండ్ 2-6శాతం పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ, అస్థిర వాతావరణం, అసమాన పంట ఉత్పత్తి పరిస్థితిని క్లిష్టతరం చేయవచ్చు. కూరగాయల ధరల అస్థిరతలో ముఖ్యమైన భాగమైన ఉల్లిపాయలు చారిత్రాత్మకంగా ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికి చోదక శక్తిగా ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 2024లో, కూరగాయల ద్రవ్యోల్బణం మొత్తం ఆహార ధరల పెరుగుదలకు 63శాతం దోహదపడింది, ఉల్లిపాయ ధరలు సంవత్సరానికి 66.2శాతం, టమోటాలు 42.4శాతం, బంగాళాదుంపలు 65.3శాతం ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈసారి కొరతను నివారించాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది. రైలులో ఉల్లిపాయలను రవాణా చేయడం ద్వారా, వినియోగదారులు చౌకైన వస్తువులను ఆస్వాదించడమే కాకుండా, పండుగ సీజన్‌లో ఆహార రుచిని, జేబు పొదుపును కూడా కొనసాగిస్తారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick