Defence Stocks: రూ.79,000 కోట్ల రక్షణ డీల్స్ తో లాభపడే ప్రముఖ కంపెనీలు – మిసైల్ తయారీ లో ఈ రెండు కంపెనీలపై ఓ లుక్
డిసెంబర్ 29న కేంద్రం ఆమోదించిన రూ.79,000 కోట్ల డిఫెన్స్ కొనుగోళ్లు మిసైల్స్, రాకెట్స్, రాడార్స్, BrahMos, ASTRA, QRSAM, VLSRAM వంటి ప్రోగ్రామ్లను కవర్ చేస్తాయి. Premier Explosives Ltd (PEL) & Apollo Micro Systems (AMS) ప్రధాన లాభాలు పొందే కంపెనీలు.
కేంద్రం ఆమోదించిన రూ.79,000 కోట్లు డిఫెన్స్ డీల్
డిసెంబర్ 29న జరిగిన Defence Acquisition Council సమావేశంలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సుమారు 79,000 కోట్ల విలువైన డిఫెన్స్ కొనుగోళ్లను ఆమోదించింది. ఈ ఆర్డర్లలో ప్రధానంగా మిసైల్ సిస్టమ్స్ (Missile Systems), రాకెట్స్ (Rockets), రాడార్స్ (Radars), Loitering munitions ఉన్నాయి.
డీల్లో కీలకంగా MRSAM, ASTRA, QRSAM, VLSRAM, BrahMos వంటి ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి. ఈ భారీ డీల్ ద్వారా మిసైల్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఉన్న కొన్ని కంపెనీలు లాభపడే అవకాశం ఉంది.
Premier Explosives Ltd (PEL) – మిసైల్ ప్రొపెల్లెంట్లో లీడర్
ఈ 79,000 కోట్లు విలువైన డీల్లో క్షిపణుల శక్తినిచ్చే ఇంధనాన్ని (Missile Propellant) తయారు చేసే PEL ప్రధాన కంపెనీగా నిలిచింది.
- MRSAM మిసైల్కి అవసరమైన 100% Solid Propellant ను PEL మాత్రమే సరఫరా చేస్తుంది.
- PEL, DRDO, Bharat Dynamicsతో కలిసి పనిచేస్తోంది.
- భారతదేశంలో Missile-grade explosives తయారీ చేసే ప్రైవేట్ కంపెనీగా PEL మొదటిసారి స్థానం సంపాదించింది.
- భవిష్యత్తులో కొత్త కంపెనీలు రావడం కష్టతరమైన టెక్నాలజీ అవసరం, DPIIT, PESO లైసెన్సులు అవసరమని గుర్తించాలి.
ఆర్డర్ బుక్:
- 2026 రెండో క్వార్టర్ నాటికి PELకి రూ.1,297 కోట్లు ఆర్డర్లు ఉన్నాయి.
- 2025 రెవెన్యూతో పోల్చితే 3.1 రెట్లు ఎక్కువ.
- 96% ఆర్డర్లు హై-మార్జిన్ డిఫెన్స్ సంబంధిత.
- DRDO ప్రతిష్టాత్మక Development-cum-Production Partner (DCPP) స్కీమ్లో మిసైల్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నర్గా మారడం లక్ష్యం.
Apollo Micro Systems (AMS) – మిసైల్ సెన్సార్ & గైడెన్స్ స్పెషలిస్ట్
AMS ప్రధానంగా మిసైల్ ప్రోగ్రామింగ్, సెన్సార్ & ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ తయారీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
- DRDO మిసైల్ ప్రోగ్రామ్లలో అత్యధిక భాగస్వామ్యం.
- ASTRA, VLSRAM, AKASH, QRSAM, NGRAM, SANT వంటి ప్రోగ్రామ్లలో భాగస్వామ్యం.
- మిస్సైల్ పనిచేయడానికి అవసరమైన సెన్సార్లు, టార్గెట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ తయారీకి AMS ముఖ్యమైన భాగం.
- Astra Mk-II, Mission Simulators, SPICE-1000 Guidance Kits, Automatic Take-off & Landing Systems వంటి ఆర్డర్లు AMSకి భారీ లాభాలు తెస్తాయి.
- కొత్త BrahMos వెర్షన్కి సంబంధించి సబ్-సిస్టమ్స్ ఆర్డర్లు కూడా పొందింది.
- 2025 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి AMS ఆర్డర్ బుక్ రూ.785 కోట్ల విలువలో ఉంది.