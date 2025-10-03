Crude Oil Vs Water Price: ఈ దేశాలలో 8 లీటర్ల పెట్రోల్ ధర 20 రూపాయలు..!
Crude Oil Vs Water Price: నీరు ఖరీదైనదా లేక ముడి చమురునా? ఈ పోలిక వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రస్తుత ముడి చమురు ధరను లీటరు సీల్డ్ వాటర్ బాటిల్ ధరతో పోల్చి చూస్తే, మనకు ఆశ్చర్యకరమైన గణాంకాలు కనిపిస్తాయి. వాస్తవానికి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు నిరంతరం తగ్గుతున్నాయి. భారతదేశంలో, ఒక లీటరు సీల్డ్ వాటర్ సాధారణంగా దాదాపు 20 రూపాయలకు లభిస్తుంది. లీటరు 'రైల్ నీర్' ధర 14 రూపాయలకు పడిపోయింది. అయితే, 'హిమాలయన్' వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్లు 70 రూపాయలకు అమ్ముడవుతాయి. నీటి ధర దాని బ్రాండింగ్, ప్యాకేజింగ్పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది.
పెట్రోల్ ధర వర్సెస్ సీల్డ్ వాటర్ బాటిల్
ఇప్పుడు, చమురు గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఢిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర 94.77 రూపాయలు. అయితే, ప్రపంచంలో నీటి కంటే చమురు చౌకగా ఉండే అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. ఒక బ్యారెల్ ముడి చమురులో దాదాపు 159 లీటర్లు ఉంటాయి. ఇటీవలి కాలంలో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్యారెల్ ధర 5500–5800 రూపాయలుగా ఉంది. దీని అర్థం లీటరు ముడి చమురు ధర సుమారు రూ.36–38. శుద్ధి, పన్నులు, రవాణా వంటి ఖర్చులను మినహాయించి, ఇది ముడి చమురు ధర మాత్రమే.
ముడి చమురు నేరుగా ఉపయోగించదగినది కాదని గమనించాలి. నూనెను శుద్ధి చేయడం, ప్రాసెస్ చేయడం అదనపు ఖర్చులను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, మనం నీరు, పెట్రోల్ ధరను పోల్చినట్లయితే, రోజువారీ ప్రాతిపదికన తాగునీరు చమురు కంటే చౌకగా ఉంటుంది. అయితే, ప్రీమియం బ్రాండ్ నీటితో పోల్చినప్పుడు, ఈ వ్యత్యాసం దీనికి విరుద్ధంగా ఉండచ్చు.
ముడి చమురు (పెట్రోలియం బ్యారెల్)
1 బ్యారెల్ = 42 US గ్యాలన్లు (సుమారు 159 లీటర్లు)
ప్రస్తుతం, ప్రపంచ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు $65 కంటే తక్కువ.
భారతదేశంలో, MCXలో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు సుమారు రూ.5,500–5,800.
దీని ప్రకారం, ఒక లీటరు ముడి చమురు ధర = రూ.5,800 ÷ 159 = లీటరుకు సుమారు రూ.36.5
దీని అర్థం ఒక లీటరు ముడి చమురు ధర దాదాపు రూ.36
భారతదేశంలో సాధారణంగా ఒక లీటరు బాటిల్ వాటర్ రూ.20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతోంది.
ఒక లీటరు బ్రాండెడ్ హిమాలయన్ నీరు రూ.72కి లభిస్తుంది.
ఈ దేశాలలో నీటి కంటే చమురు చాలా చౌకగా ఉంటుంది
అమెరికా పొరుగు దేశమైన వెనిజులాలో ముడి చమురు అపారమైన నిల్వలు ఉన్నాయి. ఒక లీటరు పెట్రోల్ (గ్యాసోలిన్) ఇక్కడ రూ.3కి అమ్ముడవుతోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన పెట్రోల్ ప్రస్తుతం లిబియాలో అమ్ముడవుతోంది, అక్కడ లీటరు ధర రూ.2.43. దీని తర్వాత ఇరాన్ ఉంది, ఇక్కడ దీని ధర రూ.2.52. అంటే మీరు రూ.20కి దాదాపు 8 లీటర్ల పెట్రోల్ పొందవచ్చు. అంటే ఒక లీటరు నీటి ధర 8 లీటర్ల పెట్రోల్తో సమానం.
