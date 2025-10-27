No Income Tax: ఆ దేశాల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా ట్యాక్స్ కట్టనవసరం లేదు..!
మీరు మీ మొత్తం జీతాన్ని ఎలాంటి పన్నులు కట్టకుండా ఉండటానికి అనుమతించే దేశాలు ఉన్నాయి.
Income Tax: మీరు మీ మొత్తం జీతాన్ని ఎలాంటి పన్నులు కట్టకుండా ఉండటానికి అనుమతించే దేశాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో మాత్రం ఆ అవకాశం లేదు. చాలా దేశాలు మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజా సేవలకు పన్నులు విధిస్తుండగా, కొన్ని దేశాలు భిన్నమైన మార్గాన్ని అవలంభిస్తున్నాయి.. వాస్తవానికి ఈ దేశాలు తమ పౌరులపై సున్నా వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్నును అమలు చేస్తున్నాయి.. ఆ దేశాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఈ జాబితాలో మొదటి పేరు బహామాస్. ఇది ఎండ, ఇసుకతో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను కోరుకునే వారికి స్వర్గధామం లాంటిది. ఇక్కడి నివాసితులు ఆదాయపు పన్ను, రాబడిపై వచ్చే ఆదాయంపై పన్ను, వారసత్వ పన్ను వంటివి చెల్లించరు. అయితే ఇక్కడ జీవన వ్యయం ఎక్కువ, నివాసం కోసం ఆస్తి లేదా స్థానిక వ్యవస్థలో అవసరమైన పెట్టుబడి అవసరం.
ఈ జాబితాలో మరొక దేశం బహ్రెయిన్. ఇది ఒక గల్ఫ్ దేశం, ఇక్కడ ఆదాయపు పన్ను సున్నా. వ్యాపార అనుకూల వాతావరణం ఉంది. ఆస్తి పెట్టుబడి ద్వారా ప్రజలు దీర్ఘకాలిక నివాసం పొందవచ్చు. అయితే ఇక్కడ పౌరసత్వం పొందడం ఇప్పటికీ సవాలుగా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ జాబితాలో ఉన్న మరో దేశం బెర్ముడా. తమ పౌరులపై బెర్ముడా దేశంలో వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను విధించరు. కానీ యజమానులపై పేరోల్ పన్ను విధిస్తుంది. ఇక్కడ సైతం దీర్ఘకాలిక శాశ్వత నివాసం పొందడం కష్టం. ఇక్కడ ప్రజల జీవన వ్యయం ప్రపంచంలోనే అత్యధికం.
ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనిక దేశాలలో బ్రూనై ఒకటి. ఈ దేశం దాని సంక్షేమ వ్యవస్థకు ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఇక్కడి పౌరులకు ఉచిత విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆదాయపు పన్ను లేదు. అయితే రాజ ఆమోదం లేకుండా ఈ దేశంలో స్థిరపడటం దాదాపు అసాధ్యం. దీని సంపద చమురు ఆదాయం నుండి వస్తుంది. కేమన్ కూడా తమ దేశ పౌరులపై ఎటువంటి ఆదాయం, ఆస్తి లేదా మూలధన రాబడి పన్ను లాంటివి విధించదు. ఇక్కడ నివాసం కోసం తగినంత పెట్టుబడి అవసరం, పౌరసత్వం కోసం సంవత్సరాల తరబడి వేచి ఉండాలి.
కువైట్ కూడా ఇలాంటి వ్యవస్థను అనుసరిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా పౌరులకు ఇన్కం ట్యాక్స్ టెన్షన్ ఉండదు. ఇది గల్ఫ్లో అత్యధిక జీతాల ప్యాకేజీలు అందిస్తుంది. అయితే, విదేశీయులకు ఇక్కడ పౌరసత్వం రావడం చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ లక్షలాది మంది వలసదారులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు, పని చేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో మరొక దేశం మొనాకో. ఇది ఫ్రెంచ్ రివేరాలో ఉంది. ఇక్కడి నివాసితులు పూర్తిగా పన్ను రహితంగా ఉంటారు. ఇక్కడ స్థిరపడటానికి ఆర్థికంగా పటిష్టంగా ఉన్నట్లు నిరూపించాలి. ఇక్కడి భద్రత, అద్భుతమైన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బిలియనీర్లను ఆకర్షిస్తుంది.
మాల్దీవుల స్థానిక పౌరులు చాలా మంది పన్నులు చెల్లించరు. విదేశీ పౌరులు శాశ్వత నివాసం పొందడం కష్టం. ఈ దేశం ఎక్కువగా పర్యాటకం, లగ్జరీ ప్రయాణ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పన్ను రహిత ప్రదేశం కాదు. ఒమన్, ఖతార్లో కూడా పన్ను విధానం అమలు చేయడం లేదు. ఖతార్ కఠినమైన నిబంధనలతో 20 సంవత్సరాల తర్వాత శాశ్వత నివాసం కల్పిస్తుంది. ఒమన్ కొత్త వీసా కార్యక్రమం విదేశీ పరిశ్రమలను ఆకర్షించేందుకు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.