Copper Prices Record Hike 'రాగి' పరుగు.. ఏడాదిలోనే 62% లాభం! ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడానికి కారణాలివే..
రాగి ధరలు 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఏడాదిలో 62% లాభాలను అందించిన రాగి ధరల పెరుగుదల వెనుక ఉన్న కారణాలు (EV డిమాండ్, అమెరికా టారిఫ్స్) ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సాధారణంగా మనం బంగారం లేదా వెండి ధరలు పెరిగితేనే ఆందోళన చెందుతాం. కానీ, సైలెంట్గా రాగి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 2025లో ప్రారంభమైన ఈ పెరుగుదల 2026లో కూడా కొనసాగుతూ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది.
ధరల ప్రస్థానం: రూ. 793 నుంచి రూ. 1,325 వరకు!
గణాంకాలను గమనిస్తే రాగి ధర ఏ స్థాయిలో పెరిగిందో అర్థమవుతుంది:
జనవరి 2025: ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో కిలో రాగి ధర సుమారు రూ. 793.
జనవరి 2026: ఏడాది తిరిగేసరికి ఇది రూ. 1,292కి చేరింది.
ప్రస్తుతం (జనవరి 15, 2026): కిలో రాగి ధర ఏకంగా రూ. 1,325 పలుకుతోంది.
అంటే కేవలం ఏడాది కాలంలోనే రాగి దాదాపు 62 శాతం లాభాలను ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో టన్ను రాగి ధర 13,000 డాలర్లు దాటి రికార్డు సృష్టించింది.
రాగి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
రాగి ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి కేవలం డిమాండ్ మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు కూడా కారణం:
1. అమెరికా 'టారిఫ్' దెబ్బ: అమెరికా త్వరలో రాగి దిగుమతులపై 15% నుంచి 30% వరకు పన్నులు (Tariffs) పెంచబోతుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో భవిష్యత్తులో ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయనే భయంతో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇప్పుడే భారీగా రాగిని కొనుగోలు చేసి స్టాక్ పెట్టుకుంటున్నాయి. ఈ 'అత్యవసర కొనుగోళ్లు' ధరను పెంచేశాయి.
2. గనుల్లో సమ్మెలు - సరఫరా తగ్గుదల: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా రాగిని ఉత్పత్తి చేసే చిలీ వంటి దేశాల్లోని గనుల్లో కార్మికుల సమ్మెలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మాంటోవెర్డే గనిలో సమ్మె కారణంగా ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండి, సరఫరా తగ్గడంతో ధరలు అదుపులేకుండా పెరుగుతున్నాయి.
3. భవిష్యత్తు టెక్నాలజీ అవసరాలు: ప్రస్తుతం ప్రపంచం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మళ్లుతోంది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): సాధారణ కార్ల కంటే ఈవీలలో రాగి వినియోగం చాలా ఎక్కువ.
5G & డేటా సెంటర్లు: నెట్వర్క్ విస్తరణకు మరియు డేటా సెంటర్ల నిర్వహణకు రాగి వైర్లు అత్యవసరం. ఈ రంగాల అభివృద్ధి రాగికి తిరుగులేని డిమాండ్ను కల్పిస్తోంది.
ముగింపు:
బంగారం 76%, వెండి 169% లాభాలతో రేసులో ముందున్నా, పారిశ్రామిక అవసరాల రీత్యా రాగి అత్యంత కీలకమైన లోహంగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ ధరలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.