Copper Prices: మెటల్ మార్కెట్లో రాగి రచ్చ.. కేజీ రూ.15 వేల దిశగా బుల్ రన్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షమే!
Copper Prices: రాగి ధరల్లో ఊహించని పెరుగుదల! బంగారం, వెండిని మించి లాభాలను అందించే దిశగా రాగి ప్రయాణం. కేజీ రూ.15,000లకు చేరుకుంటుందని నిపుణుల అంచనా.
Copper Prices: ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పుడు ఒక సరికొత్త ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు కేవలం ఇండస్ట్రియల్ మెటల్గా గుర్తింపు పొందిన రాగి (Copper), ఇప్పుడు పెట్టుబడుల పరంగా బంగారం, వెండికి గట్టి పోటీనిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిణామాల నేపథ్యంలో, రాగి ధర కేజీకి రూ.15,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు సంచలన అంచనాలు వేస్తున్నారు.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
రాగికి ఒక్కసారిగా ఇంత డిమాండ్ పెరగడానికి కేవలం ఆర్థిక అనిశ్చితి మాత్రమే కాదు, మారుతున్న సాంకేతిక ప్రపంచం కూడా ప్రధాన కారణం:
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): ఒక సాధారణ కారుతో పోలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో రాగి వినియోగం చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రంగం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ రాగికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
గ్రీన్ ఎనర్జీ: సౌర శక్తి (Solar), పవన విద్యుత్ (Wind Energy) ప్రాజెక్టులు మరియు స్మార్ట్ పవర్ గ్రిడ్ల నిర్మాణంలో రాగి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
డేటా సెంటర్లు & AI: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అభివృద్ధికి అవసరమైన భారీ డేటా సెంటర్ల వైరింగ్ కోసం టన్నుల కొద్దీ రాగి అవసరమవుతోంది.
టెక్నికల్ బ్రేక్ అవుట్ - నిపుణుల అంచనా:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన COMEXలో రాగి ధర గత 20 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయిని అధిగమించి (Breakout) ముందుకు సాగుతోంది.
♦ భారత మార్కెట్ పరిస్థితి: ప్రస్తుతం మన దేశంలో రాగి కేజీ ధర సుమారు రూ.1,300 వద్ద ఉంది.
♦ నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ కదలికలను బట్టి చూస్తే, ఇది రాబోయే కాలంలో 10 రెట్లు పెరిగి రూ.15,000కు చేరుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:
బంగారం, వెండి ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఉన్న సమయంలో, రాగి ఒక సురక్షితమైన మరియు దీర్ఘకాలిక లాభాలను ఇచ్చే ఆస్తిగా మారుతోంది. మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ధరల్లో కనిపిస్తున్న స్వల్ప తగ్గుదల లేదా అస్థిరతను కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక అవకాశంగా మలచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.