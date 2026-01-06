Copper Market Alert: పెరిగిన రాగి ధరలు....నిపుణులు ఇపుడు కొనాలని ఎందుకు సూచిస్తున్నారు?
రాగి ధరలు టన్నుకు $13,000 రికార్డుకు చేరాయి. US సుంకాలు, గ్లోబల్ కొరత కారణంగా పరిశ్రమలు, పెట్టుబడిదారులపై ప్రభావం పడనుంది.
భారీ కొరత భయాలు మరియు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా రాగి ధరలు చారిత్రాత్మక గరిష్టాలను తాకాయి. లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (LME)లో రాగి ధరలు ఒకే రోజులో 4.3 శాతం పెరిగి, మొదటిసారిగా టన్నుకు $13,000 మార్కును అధిగమించాయి. సరఫరాలో తీవ్రమైన కొరత, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలమైన డిమాండ్ కారణంగా ఈ పెరుగుదల చోటుచేసుకుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు:
- US సుంకాలు: దిగుమతి చేసుకున్న రాగిపై సుంకాలను పెంచుతామన్న అమెరికా హెచ్చరికలు ప్రపంచ మార్కెట్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
- మోంటోవెర్డే సమ్మె: కీలకమైన మైనింగ్ ప్రాంతంలో కార్మిక సమ్మెల కారణంగా ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగి, సరఫరా తగ్గిపోయింది.
- భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు: వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై అమెరికా చర్యలు సహజ వనరుల సరఫరా విషయంలో పెట్టుబడిదారులలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
- సరఫరాలో అసమతుల్యతలు: ప్రపంచ రాగి నిల్వల్లో దాదాపు సగం అమెరికా వద్దే ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచ డిమాండ్లో 10% కంటే తక్కువ వాటా ఉండటం ఇతర ప్రాంతాల్లో కొరతకు దారితీస్తోంది.
2025లో శుద్ధి చేసిన రాగి మార్కెట్లో సాంకేతికంగా మిగులు ఉన్నప్పటికీ, సరఫరా ప్రవాహాల్లో అంతరాయాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఒత్తిళ్లు నెలకొన్నాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్పై ప్రభావం:
ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లలో సానుకూల ధోరణి ఉన్నప్పటికీ, రాగి వంటి బేస్ మెటల్స్ ధరలు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడిదారులు US సుంకాలు, సరఫరా అంతరాయాలు మరియు భౌగోళిక రాజకీయ సంఘటనలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. చైనా సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పరిమిత సరఫరా మరియు ప్రాంతీయ అసమతుల్యతల కారణంగా 2026 నాటికి ప్రపంచ రాగి సరఫరాలో 100,000 టన్నుల కొరత ఏర్పడవచ్చు.
పరిశ్రమలు మరియు పెట్టుబడిదారులపై ప్రభావం:
రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్న రాగి ధరలు తయారీ, నిర్మాణం మరియు విద్యుత్ పరిశ్రమలపై ప్రభావం చూపుతాయి. సరఫరా కొరత, బలమైన డిమాండ్ కారణంగా రాగి ధరలు దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలకు రాగి కీలకమైన లోహం కావడంతో, ఈ ధరల కదలికలు సరఫరా, డిమాండ్ మరియు భౌగోళిక రాజకీయాల మధ్య ఉన్న సున్నితమైన సమతుల్యతను తెలియజేస్తున్నాయి.