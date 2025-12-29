Bank Holiday Update: RBI ప్రకటనతో జనవరి 2026 బ్యాంక్ సెలవులు & వర్కింగ్ డేస్ వివరాలు
జనవరి 2026కు సంబంధించిన బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పండుగలు, సంక్రాంతి, గణతంత్ర దినోత్సవం సెలవు తేదీలను తనిఖీ చేసుకొని, మీ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జనవరి 2026కి సంబంధించిన అధికారిక బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయి పండుగలు, ఆదివారాలు, రెండవ మరియు నాలుగవ శనివారాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ నెలలో చాలా రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు. కాబట్టి, కస్టమర్లు తమ బ్యాంకింగ్ పనులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
జనవరి 2026లో ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవులు:
- జనవరి 1 (గురువారం): కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా మిజోరం, తమిళనాడు, సిక్కిం, మణిపూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
- జనవరి 2 (శుక్రవారం): నూతన సంవత్సర వేడుకల కొనసాగింపుగా కేరళ మరియు మిజోరంలో సెలవు ఉంటుంది.
- జనవరి 3 (శనివారం): హజ్రత్ అలీ జన్మదినం సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో బ్యాంకులకు సెలవు.
- జనవరి 12 (మొదటి సోమవారం): స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
- జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా అస్సాం, ఒడిశా మరియు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సెలవు.
- సంక్రాంతి వేడుకలు: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ (తెలుగు రాష్ట్రాలు), తమిళనాడు మరియు కర్ణాటకలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
- జనవరి 16: తమిళనాడులో తిరువళ్లువర్ దినోత్సవం సందర్భంగా సెలవు.
- జనవరి 23: నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి, సరస్వతీ పూజ, వసంత పంచమి మరియు వీర సురేంద్ర సాయి జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా మరియు త్రిపురలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
- జనవరి 26 (సోమవారం): గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
కస్టమర్లు గమనించవలసిన విషయాలు:
ప్రకటించిన సెలవు దినాల్లో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు పనిచేయవు కాబట్టి నగదు ఉపసంహరణ, చెక్కుల క్లియరెన్స్, స్టేట్మెంట్ ప్రింటౌట్లు వంటి పనులకు అంతరాయం కలగవచ్చు. అయితే, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ మరియు ఏటీఎం సేవలు మాత్రం యధావిధిగా 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
బ్యాంకుకు స్వయంగా వెళ్లాల్సిన పనుల కోసం ముందే సమయాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే అనవసరపు ఆలస్యాన్ని నివారించవచ్చు.