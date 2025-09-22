GST On Sin Goods: ఖరీదైనవిగా మారిన పాప వస్తువులు.. 'పాప' అంటేే ఏమిటో తెలుసా..?
GST On Sin Goods: దేశంలో ఈరోజు నుంచి కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయి. పాలు, నెయ్యి, జున్ను, వెన్న, నూనె, షాంపూ వంటి నిత్యావసర వస్తువులు చౌకగా మారగా, టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, కార్లు, బైక్ల ధరలు కూడా తగ్గాయి. అయితే, ప్రభుత్వం పన్నులు పెంచిన కొన్ని వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి, అంటే అవి ఖరీదైనవిగా మారాయి. వాస్తవానికి, విలాసవంతమైన, హానికరమైన ఉత్పత్తులను పాప వస్తువులుగా వర్గీకరించారు. వాటిపై 40శాతం అధిక జీఎస్టీని విధించారు. వీటిలో శీతల పానీయాల నుండి సిగరెట్లు మరియు పొగాకు వరకు మరియు లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 15న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ జీఎస్టీ సంస్కరణ ప్రకటన తర్వాత, కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి, నవరాత్రి పండుగ మొదటి రోజు నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. ప్రభుత్వం జీఎస్టీ స్లాబ్ల సంఖ్యను రెండుకు తగ్గించింది, 12-28శాతం స్లాబ్ను తొలగించింది. ఈ స్లాబ్లలో చేర్చబడిన అన్ని వస్తువులను 5శాతం , 18శాతం వర్గాలలో ఉంచారు, ఈ వస్తువులలో చాలా వాటి ధరలను తగ్గించారు. ఇంతలో, ప్రజలకు హాని కలిగించే వస్తువులు, సేవలను ప్రత్యేక 40శాతం శ్లాబ్లో ఉంచారు. వీటిలో చాలా వరకు 28శాతం నుండి 40శాతానికి మారాయి. నేటి నుండి మరింత ఖరీదైనవిగా మారాయి.
పాప వస్తువులు అంటే పాన్ మసాలా, సిగరెట్లు, గుట్కా, శీతల పానీయాలు వంటి ప్రజలకు ఆరోగ్యానికి, ఆర్థికంగా హాని కలిగించే వస్తువులు లేదా సర్వీసులు. ఈ జాబితాలో జూదం, బెట్టింగ్, ఇతర గేమింగ్ సేవలు వంటి ఆర్థిక హాని కలిగించే కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఇప్పుడు 40శాతం అధిక GST రేటుకు లోబడి ఉంటాయి. ఇంతలో, ప్రభుత్వం సూపర్ లగ్జరీ వస్తువులను కూడా పాప వస్తువుల విభాగంలో చేర్చింది, ఇందులో పెద్ద, లగ్జరీ కార్లు, ప్రైవేట్ జెట్లు, పడవలు, హెలికాప్టర్లు, కొన్ని బైక్లు ఉన్నాయి.
పైన పేర్కొన్న అన్ని వస్తువులతో పాటు, ప్రభుత్వం క్రికెట్ అభిమానులకు (ముఖ్యంగా IPL అభిమానులకు) పెద్ద దెబ్బ వేసింది. వాస్తవానికి, IPL మ్యాచ్లను చూడటం కూడా ఖరీదైనదిగా మారింది. టిక్కెట్లపై గతంలో వర్తించే 28 శాతం GSTకి బదులుగా, దీనిని 40 శాతం GST స్లాబ్లో చేర్చారు. బొగ్గు, లిగ్నైట్, పీట్ (సేంద్రీయ పదార్థం) కూడా ఈ వర్గంలో ఉంచారు, ఇవి ఖరీదైనవిగా మారాయి.