Chinu Kala Success Story: 300 రూపాయలతో ఇంటి నుంచి పారిపోయింది..కట్ చేస్తే రూ. 100 కోట్ల బిజినెస్కు ఓనర్
Chinu Kala Success Story: కేవలం రూ.300లతో ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక 15 ఏళ్ల బాలిక, నేడు రూ.100 కోట్ల సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అవుతుందని ఎవరైనా ఊహించగలరా? వినడానికి ఏదో సినిమా స్టోరీలా ఉన్నా.. ఇది చినుకళ (Chinu Kala) అనే ఒక అసాధారణ మహిళ సాధించిన అద్భుత విజయం.
Chinu Kala Success Story: కేవలం రూ.300లతో ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక 15 ఏళ్ల బాలిక, నేడు రూ.100 కోట్ల సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అవుతుందని ఎవరైనా ఊహించగలరా? వినడానికి ఏదో సినిమా స్టోరీలా ఉన్నా.. ఇది చినుకళ (Chinu Kala) అనే ఒక అసాధారణ మహిళ సాధించిన అద్భుత విజయం. ఓటమిని ఎదురించి, పేదరికాన్ని జయించిన ఆమె సక్సెస్ జర్నీ ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.
మహారాష్ట్రలోని ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించిన చినుకళకు కష్టాలు కొత్తేమీ కాదు. కనీసం మూడు పూటలా భోజనం దొరకడమే కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో, తన కుటుంబ భారాన్ని పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. కేవలం రూ. 300 జేబులో వేసుకుని, భవిష్యత్తుపై నమ్మకంతో ముంబై రైల్వే స్టేషన్లో అడుగుపెట్టింది. అప్పుడు ఆమె వయసు కేవలం 15 ఏళ్లు మాత్రమే.
బతుకుదెరువు కోసం చినుకళ ఎంచుకున్న మొదటి మార్గం 'సేల్స్'. ఇంటింటికీ తిరిగి వస్తువులను అమ్మడం ప్రారంభించింది. ఒక చిన్న వయసు అమ్మాయిగా ఆమె ఎన్నో అవమానాలను, కష్టాలను ఎదుర్కొంది. కానీ, ఆ అనుభవమే ఆమెకు 'మార్కెటింగ్' పాఠాలను నేర్పింది.2002లో ఆమె ప్రతిభను గుర్తించిన టాటా కమ్యూనికేషన్స్, ఆమెకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది.అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడే ఆమెకు ఫ్యాషన్, మోడలింగ్ మరియు జ్యువెలరీ రంగాలపై ఆసక్తి కలిగింది.
చినుకళ కేవలం ఉద్యోగంతో సరిపెట్టుకోలేదు. తనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలని భావించి, 2014లో బెంగుళూరులో కేవలం రూ.3 లక్షల పెట్టుబడితో ఒక చిన్న కియోస్క్ (36 అడుగుల షాపు)లో 'రూబన్స్ యాక్సెసరీస్' ప్రారంభించింది.నాణ్యమైన డిజైన్లు, సరసమైన ధరలతో ఆమె బ్రాండ్ తక్కువ కాలంలోనే కస్టమర్ల మనసు గెలుచుకుంది.డిజిటల్ విప్లవం: 75% సేల్స్ ఆన్లైన్ ద్వారానే సాధిస్తూ ఈ బ్రాండ్ దూసుకుపోతోంది.
'షార్క్ ట్యాంక్ ఇండియా'లో తన ఐడియాతో ఇన్వెస్టర్లను మెప్పించి ఫండింగ్ సాధించింది.ప్రస్తుతం ఆమె కంపెనీ వార్షిక టర్నోవర్ రూ.100 కోట్లు దాటింది.44 ఏళ్ల వయసులో రూ.40 కోట్ల నెట్వర్త్తో చినుకళ భారతదేశపు విజయవంతమైన మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలలో ఒకరిగా నిలిచింది. చదువు మధ్యలో ఆగిపోయినా, జేబులో డబ్బు లేకపోయినా.. పట్టుదల ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని ఆమె నిరూపించింది. విజయం అనేది అదృష్టం వల్ల రాదు, అది మనం తీసుకునే ధైర్యమైన నిర్ణయాలు మరియు చేసే నిరంతర శ్రమ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.