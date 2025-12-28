Chicken Price: కేజీ చికెన్ రూ.300.. మాంసం ప్రియులకు షాక్
Chicken Price: హైదరాబాద్లో స్కిన్లెస్ చికెన్ కేజీ ధర రూ.300కి చేరింది.
Chicken Price: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి వినియోగదారులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో స్కిన్లెస్ చికెన్ కేజీ ధర రూ.300కి చేరింది. గత వారం వరకు రూ.250గా ఉన్న ధర ఈ వారం ఒక్కసారిగా రూ.50 పెరగడం గమనార్హం.
ఇతర నగరాల్లో చికెన్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
విజయవాడ: రూ.280
వరంగల్: రూ.290
గుంటూరు: రూ.260
శ్రీకాకుళం: రూ.305
న్యూ ఇయర్ సమీపించడంతో డిమాండ్ పెరగడం, సరఫరా తగ్గడం కారణంగా ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
కేవలం చికెన్ మాత్రమే కాదు, కోడిగుడ్డు ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఒక్క గుడ్డు ధర రూ.8గా ఉంది. సరఫరా మరింత తగ్గితే రాబోయే రోజుల్లో గుడ్డు ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా పండుగల డిమాండ్, కోళ్ల సరఫరా తగ్గడం, ఇంధన–రవాణా ఖర్చుల పెరుగుదల, వాతావరణ ప్రభావంతో ఉత్పత్తి తగ్గడం వంటి అంశాలను పేర్కొంటున్నారు.
ఈ పెరుగుదల వల్ల మధ్యతరగతి, తక్కువ ఆదాయ కుటుంబాలపై నేరుగా భారం పడుతోంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారాలు కూడా పెరిగిన ధరలతో సరుకులు కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే కొన్ని వారాల్లో ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు చెబుతుండటంతో, వినియోగదారులు అవసరానికి తగ్గట్టే కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.