Bank: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్
బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్. నవంబర్ 1 నుంచి కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. నవంబర్ 1 నుండి భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ప్రధాన మార్పులు జరుగుతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, బ్యాంకింగ్ (సవరణ) చట్టం, 2025 కింద నామినేషన్కు సంబంధించిన కీలక నిబంధనలు నవంబర్ 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఏప్రిల్ 15, 2025న నోటిఫై చేయబడిన బ్యాంకింగ్ (సవరణ) చట్టం, 2025, ఐదు కీలక చట్టాలకు మొత్తం 19 సవరణలను చేసింది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం, 1934, బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, 1949, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం, 1955, బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (సముపార్జన, అండర్టేకింగ్ల బదిలీ) చట్టాలు, 1970, 1980. ఈ మార్పులన్నీ నవంబర్ 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. మీకు బ్యాంక్ ఖాతా ఉంటే, ఇది మీపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు నామినీ అవసరం. బ్యాంక్ కస్టమర్లు ఇప్పుడు తమ ఖాతాకు నలుగురు నామినీలను నియమించుకోవచ్చు. ఇది డిపాజిటర్లు, వారి నామినీలకు క్లెయిమ్ పరిష్కారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
అంతకుముందు జూలై 29న, ప్రభుత్వం బ్యాంకింగ్ చట్టాల (సవరణ) చట్టం, 2025కి సవరణలను నోటిఫై చేసింది. ఇది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు క్లెయిమ్ చేయని వాటాలు, వడ్డీ, బాండ్ విముక్తి ఆదాయాన్ని ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ (IEPF)కి బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. వీటిని కంపెనీల చట్టం కింద కంపెనీలు అనుసరించే పద్ధతులకు అనుగుణంగా తీసుకువస్తుంది.
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు నామినీలను జోడించే సామర్థ్యం. ఇప్పుడు, ఒక కస్టమర్ తమ బ్యాంకు ఖాతాలు లేదా లాకర్లకు ఒకరు లేదా ఇద్దరు మాత్రమే కాకుండా నలుగురు వ్యక్తులను నామినీలుగా నియమించుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ భవిష్యత్తులో క్లెయిమ్ల ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. సైమల్టేనియస్ నామినేషన్ కింద, ఒక కస్టమర్ నలుగురు నామినీలను నియమించుకోవచ్చు. మొదటి నామినీ మరణించినట్లయితే మాత్రమే రెండవ నామినీ ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కొత్త మార్పులు డిపాజిట్ ఖాతాలు, సేఫ్ కస్టడీ, లాకర్ సేవలకు వర్తిస్తాయి.