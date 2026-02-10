  • Menu
Gold Rate Today : షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు.. ఒక్క రోజే ఎంత పెరిగిందో తెలుసా ?

Highlights

Gold Price Today : గడచిన కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు మళ్లీ ఒక్కసారిగా పైకి ఎగబాకాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో మార్పుల కారణంగా ఈరోజు అంటే ఫిబ్రవరి 10, 2026న బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈ ధరల పెరుగుదల సామాన్యుల జేబులకు చిల్లు పెడుతోంది. మరి ఈరోజు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

భారతీయ బులియన్ మార్కెట్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో బంగారం ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 1,57,910 వద్ద కొనసాగుతోంది. విజయవాడలో కూడా దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు ఉన్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ. 1,300 మేర పెరుగుదల కనిపించింది.

22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర హైదరాబాద్‌లో రూ. 1,44,750 వద్ద ఉంది.

18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,18,440 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే, వెండి కూడా ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. పసిడి బాటలోనే వెండి కూడా పరుగు లంకించుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో పారిశ్రామికంగా వెండికి డిమాండ్ పెరగడం, మరోవైపు డాలర్ విలువలో ఒడిదుడుకుల వల్ల నేడు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. కిలోకు నిన్నటితో పోల్చుకుంటే ధర కాస్త పెరిగి మళ్లీ రూ.3లక్షల మార్కును దాటేసింది. నేడు కిలోకు రూ.3,00,100గా ఉంది.

ధరలు పెరగడానికి కారణమేంటి?

నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చే ప్రకటనలు, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక పరిస్థితులు బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ స్వల్పంగా తగ్గడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వరుసగా 15వ నెల కూడా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తూనే ఉండటంతో అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ పెరిగింది. మన దేశంలో ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో డిమాండ్ పెరిగి స్థానిక మార్కెట్‌లో ధరలు మరింత భారమయ్యాయి.

ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతోంది?

వచ్చే బుధవారం అమెరికాలో ఉపాధి గణాంకాలు, శుక్రవారం ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ డేటా ఆధారంగా బంగారం ధరలు మరికొంత పెరగవచ్చు లేదా స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రస్తుత ట్రెండ్‌ను బట్టి చూస్తుంటే బంగారం ధరలు త్వరలోనే మళ్లీ రూ.1.80 లక్షల మార్కును చేరినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. కాబట్టి, బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను గమనిస్తూ ఉండటం మంచిది.

