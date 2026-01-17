Bulk vs Block Deals in Stock Market అంటే ఏమిటి? ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు విషయాలు!
స్టాక్ మార్కెట్లో బల్క్ (Bulk) మరియు బ్లాక్ (Block) డీల్స్ అంటే ఏమిటి? అవి షేర్ ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి? రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
పెద్ద మొత్తంలో షేర్లు ఒకరి నుండి మరొకరికి మారినప్పుడు ఈ డీల్స్ జరుగుతాయి. వీటిని ప్రధానంగా మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs), లేదా కంపెనీ ప్రమోటర్లు నిర్వహిస్తారు.
1. బ్లాక్ డీల్ (Block Deal) అంటే ఏమిటి?
కనీసం 5,00,000 షేర్లు లేదా రూ. 10 కోట్ల విలువైన లావాదేవీ ఒకే విడతలో జరిగితే దానిని బ్లాక్ డీల్ అంటారు.
సమయం: ఇవి సాధారణ ట్రేడింగ్ సమయంలో జరగవు. దీని కోసం రెండు ప్రత్యేక విండోలు ఉంటాయి (ఉదయం 8:45 – 9:00 మరియు మధ్యాహ్నం 2:05 – 2:20).
ధర: మునుపటి క్లోజింగ్ ధర లేదా ప్రస్తుత ధరకు +/- 1% పరిధిలోనే ఈ ఒప్పందం జరగాలి.
గోప్యత: ఈ డీల్స్ ట్రేడింగ్ స్క్రీన్పై సాధారణ ఇన్వెస్టర్లకు కనిపించవు. ఇద్దరు పెద్ద ఇన్వెస్టర్ల మధ్య ముందే కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం ఇవి సాగుతాయి.
2. బల్క్ డీల్ (Bulk Deal) అంటే ఏమిటి?
ఒక కంపెనీకి చెందిన మొత్తం లిస్టెడ్ షేర్లలో 0.5% కంటే ఎక్కువ వాటా ఒకే రోజు ట్రేడ్ అయితే దానిని బల్క్ డీల్ అంటారు.
సమయం: ఇవి సాధారణ మార్కెట్ గంటల్లోనే (9:15 AM - 3:30 PM) జరుగుతాయి.
ధర: వీటికి ప్రత్యేక ధర పరిమితులు ఉండవు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను బట్టి ఏ ధరకైనా జరగవచ్చు.
పారదర్శకత: ఇవి ట్రేడింగ్ స్క్రీన్పై అందరికీ కనిపిస్తాయి. ఇందులో ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు.
ఇవి స్టాక్ ధరలను ఎలా మారుస్తాయి?
ఈ భారీ లావాదేవీలు స్టాక్ ధర గమనాన్ని మార్చగలవు:
సానుకూల ప్రభావం (Bullish): ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ భారీగా కొనుగోలు చేస్తే, ఆ కంపెనీ భవిష్యత్తుపై నమ్మకం పెరిగి ధర పెరుగుతుంది.
ప్రతికూల ప్రభావం (Bearish): ఒకవేళ ప్రమోటర్లు లేదా పెద్ద సంస్థలు తమ వాటాను విక్రయిస్తే (Sell-off), ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలై ధర పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:
పెద్ద ఇన్వెస్టర్ల కదలికలను గమనించడం మంచిదే, కానీ కేవలం ఒక బల్క్ డీల్ జరగగానే తొందరపడి షేర్లు కొనకూడదు లేదా అమ్మకూడదు. ఆ లావాదేవీ ఎవరు చేశారు? ఎందుకు చేశారు? అన్నది విశ్లేషించి మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.