Sovereign Gold Bonds tax rules: బడ్జెట్‌ 2026 షాక్‌.. సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్లపై పన్ను మినహాయింపు ఇక వీరికి మాత్రమే

Budget 2026: Tax Exemption on Sovereign Gold Bonds Only for Original Issue Investors
Highlights

Sovereign Gold Bonds tax rules: కేంద్ర బడ్జెట్‌ 2026లో సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్లపై కొత్త పన్ను నిబంధనలు ప్రకటించారు. అసలు ఇష్యూకు సభ్యత్వం పొంది మెచ్యురిటీ వరకు ఉంచినవారికే పన్ను మినహాయింపు వర్తించనుంది.

Sovereign Gold Bonds tax rules: కేంద్ర బడ్జెట్‌–2026 సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్‌ (SGB) పెట్టుబడిదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. ఫ్యూచర్స్‌ అండ్‌ ఆప్షన్స్‌ (F&O) వ్యాపారులతో పాటు SGB ఇన్వెస్టర్లకు కూడా కొత్త పన్ను నిబంధనలను కేంద్రం ప్రకటించింది.

బడ్జెట్‌లో భాగంగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్లపై మూలధన లాభాల పన్ను మినహాయింపు ఇకపై అసలు ఇష్యూకు సభ్యత్వం పొంది, మెచ్యురిటీ వరకు వాటిని ఉంచిన పెట్టుబడిదారులకు మాత్రమే వర్తించనుంది. సెకండరీ మార్కెట్‌లో కొనుగోలు చేసిన SGBలపై ఈ పన్ను మినహాయింపు అందుబాటులో ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

ఇష్యూ సమయంలో ఒక వ్యక్తి నేరుగా సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్లకు సభ్యత్వం పొంది, వాటిని మెచ్యురిటీ అనంతరం విమోచనం చేసే వరకు కొనసాగిస్తే మాత్రమే మూలధన లాభాల పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుందని బడ్జెట్‌ ప్రసంగంలో ఆర్థిక మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ నిబంధన రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (RBI) జారీ చేసిన అన్ని సావరిన్‌ గోల్డ్‌ బాండ్లకు ఒకే విధంగా వర్తిస్తుందని తెలిపారు.

ఇంతకుముందు SGBలను పన్ను ప్రయోజనాలతో కూడిన పెట్టుబడిగా భావించిన అనేక మంది ఇన్వెస్టర్లకు తాజా నిర్ణయం నిరాశ కలిగిస్తోందని మార్కెట్‌ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

