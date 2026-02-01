New Income Tax Act : ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం అమలులోకి
Budget 2026లో కేంద్రం కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం 2025ను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తూ మధ్యతరగతి ప్రజలకు భారం తగ్గిస్తుంది.
New Income Tax Act : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1, 2026న పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన Budget 2026లో కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం (IT Act 2025) ను ప్రకటించారు. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుంది.
పాత చట్టం (1961) సుమారు 60 సంవత్సరాలుగా ఉపయోగంలో ఉంది. నిబంధనలు కష్టం, క్లిష్టంగా ఉండటం వల్ల కొత్త చట్టం తీసుకువచ్చారు.
సులభతరం: సెక్షన్ల సంఖ్య 819 నుంచి 536కి తగ్గించబడింది, సాధారణ వ్యక్తులు కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
Income Year: ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, అస్సెస్మెంట్ ఇయర్ రెండింటినీ కలిపి Income Year అనే ఒకే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
పన్ను మినహాయింపు: కొత్త పన్ను విధానం (New Tax Regime) కింద సంవత్సరానికి రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను రాహిత్యం. జీతం పొందే ఉద్యోగులు రూ. 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కలిపి దాదాపు రూ. 12.75 లక్షల వరకు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
పన్ను దాఖలు, రిఫండ్: పన్ను నోటీసులు పంపడం, డాక్యుమెంట్లు సబ్మిట్ చేయడం అన్ని ఆన్లైన్లో జరుగుతాయి. పారదర్శకత పెరుగుతుంది, రీఫండ్ వేగంగా వస్తుంది.
కొత్త ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్లు (FY 2025-26):
రూ. 4 లక్షల వరకు: 0%
రూ. 4–8 లక్షలు: 5%
రూ. 8–12 లక్షలు: 10%
రూ. 12–16 లక్షలు: 15%
రూ. 16–20 లక్షలు: 20%
రూ. 20–24 లక్షలు: 25%
రూ. 24 లక్షల పైగా: 30%
మొత్తంగా, కొత్త చట్టం పన్ను చెల్లింపు ప్రక్రియను సులభతరం చేసి, మధ్యతరగతి ప్రజలపై పన్ను భారం తగ్గించడం లక్ష్యంగా రూపొందించబడింది.