Budget 2026: క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లకు బడ్జెట్ ధమాకా? 30% పన్ను రద్దు దిశగా అడుగులు.. ఆ ఒక్క నిర్ణయంతో అంతా మార్పు!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లకు ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది. 30 శాతం పన్ను తగ్గింపు మరియు 1 శాతం TDS మార్పులపై క్రిప్టో పరిశ్రమ పెట్టుకున్న ఆశల గురించి పూర్తి సమాచారం.
మరో కొద్ది రోజుల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ 2026ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ తరుణంలో దేశంలోని లక్షలాది మంది క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లు కేంద్రం వైపు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న కఠినమైన పన్ను నిబంధనల వల్ల కుదేలవుతున్న డిజిటల్ అసెట్ రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో ఊరట లభిస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏమిటీ 30 శాతం పన్ను వివాదం?
2022 బడ్జెట్ నుండి భారత ప్రభుత్వం క్రిప్టో లాభాలపై 30 శాతం స్థిర పన్ను (Flat Tax) విధిస్తోంది. దీంతో పాటు ప్రతి లావాదేవీపై 1 శాతం TDS (మూలం వద్ద పన్ను మినహాయింపు) కోత విధిస్తున్నారు.
పెట్టుబడిదారుల ఆవేదన: లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా 1 శాతం TDS కట్టాల్సి రావడం వల్ల ట్రేడింగ్ పెట్టుబడి తగ్గిపోతోందని ఇన్వెస్టర్లు వాపోతున్నారు.
విదేశాలకు మళ్లుతున్న పెట్టుబడులు: ఈ కఠిన నిబంధనల వల్ల భారతీయ ఇన్వెస్టర్లు బిలియన్ల డాలర్ల ట్రేడింగ్ను విదేశీ ప్లాట్ఫారమ్లకు (Offshore Exchanges) మళ్లిస్తున్నారు. ఇది దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు నష్టమని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
బడ్జెట్ 2026లో క్రిప్టో వర్గాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు (CoinDCX, ZebPay) మరియు వెబ్3 కంపెనీలు కేంద్రానికి ఈ క్రింది విన్నపాలు చేశాయి:
TDS తగ్గింపు: 1 శాతం ఉన్న టీడీఎస్ (TDS) ను 0.01 శాతానికి తగ్గించాలి.
పన్ను స్లాబుల అనుసంధానం: క్రిప్టో లాభాలపై స్థిరంగా 30 శాతం పన్ను వేయకుండా, వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) స్లాబుల ప్రకారం పన్ను విధించాలి.
నష్టాల భర్తీ (Offsetting Losses): స్టాక్ మార్కెట్లో లాగే, క్రిప్టోలో వచ్చే నష్టాలను ఇతర లాభాలతో భర్తీ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలి.
CBDC ప్రోత్సాహం: ఆర్బీఐ ప్రవేశపెట్టిన డిజిటల్ రూపాయి (CBDC) వినియోగాన్ని మరింత పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
ప్రభుత్వం మరియు ఆర్బీఐ వైఖరి ఎలా ఉంది?
క్రిప్టోకరెన్సీల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు ఆర్బీఐ (RBI) ఇప్పటికీ అప్రమత్తంగానే ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ క్రిప్టోల వల్ల అస్థిరత, మనీలాండరింగ్ ముప్పు ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, విదేశీ ఎక్స్ఛేంజీల వల్ల జరుగుతున్న ఆదాయ నష్టాన్ని గమనిస్తున్న ప్రభుత్వం, ఈసారి నిబంధనలను కొంత సరళతరం చేసే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నిర్మలా సీతారామన్ తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో 'క్రిప్టో'కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారో లేదో తెలియాలంటే ఫిబ్రవరి 1 వరకు వేచి చూడాల్సిందే!