Budget 2026: గ్రామ స్వరాజ్ దిశగా అడుగులు: ఖాదీ, చేనేత రంగాలకు 'మహాత్మా గాంధీ గ్రామ స్వరాజ్' పథకం.. కేంద్రం భారీ కేటాయింపులు!
Budget 2026: బడ్జెట్ 2026లో కేంద్రం భారీ ప్రకటన. ఖాదీ, చేనేత రంగాల కోసం 'మహాత్మా గాంధీ గ్రామ స్వరాజ్' పథకం ప్రారంభం. గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి, వస్త్ర రంగానికి రూపురేఖలు మార్చే 5 కీలక పథకాలు ఇవే.
Budget 2026: గ్రామీణ భారతాన్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ 2026లో 'మహాత్మా గాంధీ గ్రామ స్వరాజ్' పేరుతో సరికొత్త పథకాన్ని ప్రకటించారు. ఖాదీ, చేనేత మరియు హస్తకళల రంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడమే ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
ఏమిటీ 'మహాత్మా గాంధీ గ్రామ స్వరాజ్' పథకం?
ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ పరిశ్రమలు, నేత కార్మికులు మరియు యువతకు ప్రపంచ స్థాయి మార్కెట్లతో అనుసంధానం చేస్తారు. శిక్షణ, నైపుణ్యం పెంపొందించడం మరియు ఉత్పత్తుల నాణ్యతను మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలపై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి సారించనుంది. ముఖ్యంగా 'ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి' (ODOP) కార్యక్రమానికి ఇది మరింత ఊతాన్ని ఇస్తుంది.
వస్త్ర రంగాన్ని పరుగులు పెట్టించే 5 కీలక విభాగాలు:
కేంద్రం ఈ బడ్జెట్లో వస్త్ర రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఐదు అంచెల వ్యూహాన్ని ప్రకటించింది:
♦ జాతీయ ఫైబర్ పథకం: పట్టు, ఉన్ని, జనపనార వంటి సహజ ఫైబర్లతో పాటు ఆధునిక ఇండస్ట్రియల్ ఫైబర్ల ఉత్పత్తిలో భారత్ను స్వయంసమృద్ధిగా మార్చడం.
♦ వస్త్ర విస్తరణ & ఉపాధి: పాత క్లస్టర్ల ఆధునీకరణ, కొత్త యంత్రాల కొనుగోలుకు ఆర్థిక సాయం మరియు నాణ్యత పరీక్షా కేంద్రాల ఏర్పాటు.
♦ జాతీయ చేనేత, హస్తకళ కార్యక్రమం (NHHP): పాత పథకాలన్నింటినీ ఏకీకృతం చేసి, నేత కార్మికులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూర్చడం.
♦ గ్లోబల్ బ్రాండింగ్: భారతీయ హస్తకళలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చేలా బ్రాండింగ్ మద్దతు అందించడం.
♦ MSME బలోపేతం: చిన్న, మధ్య తరహా వస్త్ర పరిశ్రమలకు ఎగుమతి సామర్థ్యాన్ని పెంచేలా ప్రోత్సాహకాలు.
గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యం
ఈ పథకం కేవలం వస్త్ర ఉత్పత్తికే పరిమితం కాకుండా, గ్రామీణ యువతకు నూతన సాంకేతికతలో శిక్షణ ఇచ్చి వారికి స్థానికంగానే ఉపాధి కల్పించనుంది. పర్యావరణహితమైన ఉత్పత్తులకు గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆర్థిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.