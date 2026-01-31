Budget 2026: బడ్జెట్ 2026 ఎఫెక్ట్.. ఆదివారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్.. 27 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే!
Budget 2026: భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో ఫిబ్రవరి 1, 2026 ఒక ప్రత్యేక రోజుగా నిలిచిపోనుంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తన 9వ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో, ఆదివారం అయినప్పటికీ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) మరియు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లు యధావిధిగా పనిచేయనున్నాయి.
మార్కెట్ ట్రేడింగ్ సమయాలు: ఎక్స్ఛేంజీల సర్క్యులర్ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 1న ట్రేడింగ్ సమయాలు ఇలా ఉంటాయి:
ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్: ఉదయం 9:00 నుండి 9:08 వరకు.
సాధారణ ట్రేడింగ్: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు.
ముగింపు సమయం: సాయంత్రం 4:15 గంటలకు ట్రేడ్ సవరణలు ముగుస్తాయి.
చరిత్రలో రెండోసారి: స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఆదివారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్లు తెరవడం ఇది కేవలం రెండోసారి మాత్రమే. గతంలో 1999 ఫిబ్రవరి 28న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వ హయాంలో బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్లు తెరిచి ఉంచారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం.
బడ్జెట్ రోజు మార్కెట్ ఎలా ఉండవచ్చు? గత 15 ఏళ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, బడ్జెట్ రోజున నిఫ్టీ పెద్దగా అస్థిరతకు లోనవ్వదు (సగటున 0.19% కదలిక మాత్రమే ఉంటుంది). అయితే, బడ్జెట్ ప్రకటనలు వెలువడిన వారం రోజుల్లో మార్కెట్ ఏడు రెట్లు ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రీ-బడ్జెట్ ట్రెండ్: సాధారణంగా బడ్జెట్కు ముందు వారం రోజుల్లో నిఫ్టీ 0.52% మేర బలహీనపడుతుంది.
నిఫ్టీ బ్యాంక్: బడ్జెట్ రోజున నిఫ్టీ బ్యాంక్ సగటున 0.42% కదలికను ప్రదర్శిస్తుంది.
ముగింపు: "బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్ కంటే, బడ్జెట్ తర్వాత మార్కెట్ ఇచ్చే స్పందనే అసలైన కథను ఆవిష్కరిస్తుంది" అని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈసారి మూలధన వ్యయంలో (Capex) రెండంకెల వృద్ధి ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.