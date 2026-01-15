  • Menu
Budget 2026 India: సామాన్యుడికి గుడ్ న్యూస్ అందనుందా? ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్‌లలో మార్పులు ఇవేనా?

Highlights

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 అంచనాలు. ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్‌లలో మార్పులు, మధ్యతరగతికి కలిగే లాభాలు మరియు రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రభావం గురించి పూర్తి సమాచారం.

దేశ ఆర్థిక గమనాన్ని నిర్దేశించే బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. ఈసారి ప్రభుత్వం పన్ను చెల్లింపుదారుల భారాన్ని తగ్గించి, దేశీయంగా డిమాండ్‌ను పెంచే దిశగా అడుగులు వేయవచ్చని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

పన్ను స్లాబ్‌లలో భారీ మార్పులు సాధ్యమేనా?

ప్రస్తుతం నికర ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్లు రూ.17 లక్షల కోట్లు దాటడం, ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేసే వారి సంఖ్య 9.2 కోట్లకు చేరడంతో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. బ్యాంక్‌బజార్ CEO ఆదిల్ శెట్టి విశ్లేషణ ప్రకారం:

ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం: 2020 నుంచి 30 శాతం పన్ను పరిధి రూ.15 లక్షల వద్దే ఉంది. కానీ ఈ ఐదేళ్లలో జీవన వ్యయం (Cost of Living) భారీగా పెరిగింది.

కొత్త ప్రతిపాదన: గరిష్ట పన్ను పరిమితిని ప్రస్తుతమున్న రూ.15 లక్షల నుండి రూ.18–35 లక్షల శ్రేణికి పెంచే అవకాశం ఉంది.

మధ్యంతర స్లాబ్‌లు: ఆదాయాన్ని బట్టి పన్ను శాతాన్ని 5%, 10%, 15% గా క్రమబద్ధీకరించడం ద్వారా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఏటా రూ. 50 వేల నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు అదనపు ఆదాయం మిగిలే అవకాశం ఉంది.

ఏయే రంగాలకు లాభం చేకూరవచ్చు?

బడ్జెట్‌లో పన్ను తగ్గింపులు ఇస్తే, ప్రజల చేతుల్లో డబ్బు పెరుగుతుంది. ఇది నేరుగా కింది రంగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది:

  1. రియల్ ఎస్టేట్: ప్రస్తుతం 'సరసమైన గృహాల' (Affordable Housing) ధర పరిమితి రూ.45 లక్షలుగా ఉంది. పట్టణాల్లో ఇళ్ల ధరలు పెరగడంతో ఈ పరిమితిని పెంచాలని డిమాండ్ ఉంది.
  2. ఆటోమొబైల్ & కన్స్యూమర్ గూడ్స్: ప్రజల వద్ద కొనుగోలు శక్తి పెరిగితే కార్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల విక్రయాలు పుంజుకుంటాయి.
  3. MSMEలు: చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు పన్ను రాయితీలు, డిజిటల్ సాధికారత కోసం మరిన్ని నిధులు కేటాయించవచ్చు.

ముఖ్యమైన అంశాలు:

GST హేతుబద్ధీకరణ: కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులపై జీఎస్టీని తగ్గించి, వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

డిజిటల్ సాధికారత: ఫిన్‌టెక్ మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఉండవచ్చు.

ముగింపు: బడ్జెట్ 2026 కేవలం లెక్కల పత్రం మాత్రమే కాదు, దేశ ఆర్థిక వేగాన్ని పెంచే ఇంజిన్‌గా మారాలని భారతీయులు కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి జీవి ఆశలు ఆర్థిక మంత్రి పెట్టబోయే 'బడ్జెట్ బాక్సు'లోనే ఉన్నాయి.

