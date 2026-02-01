Budget 2026 Gold Rates: బడ్జెట్ వేళ బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ పతనం
Budget 2026 ప్రకటనల వెంటనే బంగారం, వెండి ధరలు 9% క్షీణించి, MCX, COMEX మార్కెట్లలో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది.
2026 బడ్జెట్ వేళ, దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్లో బంగారం (Gold) మరియు వెండి (Silver) ధరలు మూడు రోజులు క్రమంగా కుప్పకూలుతున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) ఫ్యూచర్స్లో ఏప్రిల్ కాంట్రాక్ట్ బంగారం ఒక్కరోజులోనే రూ. 13,711 తగ్గి రూ. 1,38,634కు చేరింది.
వెనుకగా, మార్చి కాంట్రాక్ట్ వెండి ధర 9 శాతానికి తగ్గి కిలోకు రూ. 2,65,652కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని కామెక్స్ (COMEX) స్పాట్ బంగారం ధర ఒన్సుకు 4,879 డాలర్లు వద్ద నిలిచింది.
వీటితో పాటు, జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మూడు రోజులుగా చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు బంగారం, వెండి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. బడ్జెట్ ప్రకటణల ప్రభావంతో కొనుగోలు దారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారని ట్రేడర్లు తెలిపారు.
