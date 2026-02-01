Budget 2026: విద్యార్థినులకు కేంద్రం భరోసా.. జిల్లాకో 'బాలికల హాస్టల్'.. పర్యాటక రంగానికి కొత్త కళ!
Budget 2026: బడ్జెట్ 2026లో విద్యార్థినులకు కేంద్రం భారీ నజరానా. ప్రతి జిల్లాలో ఒక 'బాలికల హాస్టల్' ఏర్పాటు. ఆయుర్వేదం, పర్యాటక రంగాల అభివృద్ధికి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక ప్రకటనలు.
Budget 2026: బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి జిల్లాలో ఒక బాలికల హాస్టల్ (Girls Hostel) ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఉన్నత చదువుల కోసం దూరం వెళ్లే విద్యార్థినులకు వసతి సమస్య కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆయుర్వేదం మరియు ఆరోగ్య రంగానికి ఊతం:
సంప్రదాయ వైద్యానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్రం మరిన్ని నిధులు కేటాయించింది.
జామ్నగర్ పరిశోధన కేంద్రం: గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో సంప్రదాయ వైద్య పరిశోధనల కోసం అత్యాధునిక కేంద్రాన్ని బలోపేతం చేయనున్నారు.
3 కొత్త ఆయుర్వేద ఆస్పత్రులు: దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మూడు కొత్త ఆయుర్వేద ఆస్పత్రులను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
పర్యాటక రంగం: 10,000 మంది గైడ్ల నియామకం
భారతదేశాన్ని అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు బడ్జెట్లో కీలక అడుగులు పడ్డాయి:
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ: ఆతిథ్య రంగంలో నిపుణులను తయారు చేసేందుకు జాతీయ స్థాయి సంస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
టూరిస్ట్ గైడ్లు: దేశంలోని 20 ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో 10,000 మంది గైడ్లను నియమించనున్నారు. వీరికి ప్రత్యేక శిక్షణ మరియు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యం.
డిజిటల్ కనెక్టివిటీ: పర్యాటక ప్రదేశాల సమాచారం కోసం 'నేషనల్ డెస్టినేషన్ డిజిటల్ నాలెడ్జ్ గ్రిడ్'ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ముఖ్యమైన హైలైట్స్ ఒకే చోట:
|విభాగం
|బడ్జెట్ ప్రకటన
|విద్య
|ప్రతి జిల్లాలో ఒక బాలికల వసతి గృహం (Hostel)
|ఆయుష్
|3 కొత్త ఆయుర్వేద ఆస్పత్రులు, జామ్నగర్లో రీసెర్చ్ సెంటర్
|పర్యాటక
|20 ప్రాంతాల్లో 10,000 మంది టూరిస్ట్ గైడ్ల నియామకం
|శిక్షణ
|నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ ఏర్పాటు