Budget 2026: షేర్ల ఇన్వెస్టర్లకు ఊరట లభిస్తుందా? 'ఎల్టీసీజీ' పన్ను తగ్గించాలని కేంద్రానికి మార్కెట్ వర్గాల విన్నపం!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై క్యాపిటల్ మార్కెట్ వర్గాల ఆశలు. LTCG పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 2 లక్షలకు పెంచాలని, పన్ను రేట్లు తగ్గించాలని నిర్మలా సీతారామన్కు విన్నపం.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టబోయే రాబోయే బడ్జెట్పై క్యాపిటల్ మార్కెట్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే రిటైల్ మదుపరులను ప్రోత్సహించేందుకు పన్ను రాయితీలు ఇవ్వాలని మార్కెట్ నిపుణులు కోరుతున్నారు.
రూ. 2 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు కావాలి!
ప్రస్తుతం షేర్ల అమ్మకం ద్వారా వచ్చే దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG)పై ఏటా రూ. 1.25 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఉంది. అయితే, మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ పరిమితిని రూ. 2 లక్షలకు పెంచాలని జేఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వంటి సంస్థలు ప్రభుత్వానికి సూచించాయి.
పన్ను రేట్ల తగ్గింపు ప్రతిపాదనలు:
LTCG: ప్రస్తుతం 12.5 శాతంగా ఉన్న దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్నును 10 శాతానికి తగ్గించాలి.
STCG: ప్రస్తుతం 20 శాతంగా ఉన్న స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల పన్నును కూడా 10 శాతానికి కుదించాలి.
మార్కెట్ వర్గాల ఇతర కీలక డిమాండ్లు ఇవే:
STT భారం వద్దు: షేర్ల లావాదేవీల పన్ను (Securities Transaction Tax)ను ఇకపై ఏమాత్రం పెంచకూడదు.
బంగారం, వెండి: పసిడి, వెండిపై పన్నుల భారం పెంచకుండా యథాతథంగా ఉంచాలి.
నష్టాల భర్తీ: ఒక ఆస్తి (ఉదాహరణకు రియల్టీ) అమ్మినప్పుడు వచ్చిన నష్టాన్ని, మరో ఆస్తి (ఉదాహరణకు షేర్లు) లాభం నుంచి భర్తీ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలి.
కాలపరిమితి మార్పు: ఈక్విటీ, రియల్టీ, డెట్, పసిడి.. ఇలా ఏ విభాగంలోనైనా దీర్ఘకాలిక లాభాలను లెక్కించడానికి 12 నెలల కాలపరిమితిని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి.
బైబ్యాక్ పన్ను: షేర్ల బైబ్యాక్పై వచ్చే లాభాలపై మాత్రమే పన్ను విధించేలా నిబంధనలు ఉండాలి.
ఈ ప్రతిపాదనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే, స్టాక్ మార్కెట్లోకి కొత్త ఇన్వెస్టర్లు పెరగడంతో పాటు రిటైల్ మదుపరులకు భారీ ఊరట లభిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.