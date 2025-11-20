  • Menu
BSNL Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. కొన్ని రోజులే ఉంటాయి..!

ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ BSNL తన రూ.107 రీఛార్జ్ వోచర్ చెల్లుబాటును తగ్గించింది, ఇది దాని వినియోగదారులకు గణనీయమైన దెబ్బను ఇచ్చింది.

BSNL Recharge Plan: ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ BSNL తన రూ.107 రీఛార్జ్ వోచర్ చెల్లుబాటును తగ్గించింది, ఇది దాని వినియోగదారులకు గణనీయమైన దెబ్బను ఇచ్చింది. ఈ సరసమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ గతంలో 35 రోజుల చెల్లుబాటును అందించింది, దీనిని కంపెనీ 28 రోజులకు తగ్గించింది. ఇప్పుడు, ఇది చెల్లుబాటును 22 రోజులకు తగ్గించింది. కంపెనీ మునుపటిలాగే అదే ప్రయోజనాలను అందిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, తగ్గిన చెల్లుబాటు కారణంగా వినియోగదారులు తరచుగా రీఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. BSNL మరొక ప్లాన్, రూ.197 ప్లాన్ చెల్లుబాటును కూడా తగ్గించింది. ఈ ప్లాన్ గతంలో 54 రోజుల చెల్లుబాటును అందించింది, కానీ ఇప్పుడు 42 రోజులకు తగ్గించబడింది.

BSNL క్విక్ రీఛార్జ్ వెబ్‌పేజీ రూ. 107 రీఛార్జ్ వోచర్ ఇప్పుడు 22 రోజుల చెల్లుబాటును మాత్రమే అందిస్తుందని చూపిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ గతంలో 35 రోజులు అందించింది, కానీ ఇటీవల 28 రోజులకు తగ్గించబడింది. ఈ 22 రోజులకు తగ్గించిన చెల్లుబాటు అంటే ప్లాన్ చెల్లుబాటు కస్టమర్లకు క్రమంగా తగ్గుతోంది. 35 రోజులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ ప్లాన్‌ను 13 రోజులు తగ్గించారు.

టాక్ టైమ్, డేటా, SMS వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు మారవు. ఈ రూ. 107 ప్లాన్‌తో BSNL అపరిమిత డేటాను అందిస్తుంది. అయితే, 3 GB డేటా వినియోగించిన తర్వాత వినియోగదారులు 40 Mbps వేగాన్ని పొందుతారు. అదే ప్లాన్ MTNL (మహానగర్ టెలిఫోన్ నిగమ్ లిమిటెడ్)తో సహా 200 నిమిషాల ఉచిత లోకల్, STD, రోమింగ్ వాయిస్ కాల్‌లను అందిస్తుంది.

ఉచిత టాక్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత, కస్టమర్లకు లోకల్ వాయిస్ కాల్స్‌కు నిమిషానికి రూ.1, వీడియో కాల్స్‌కు నిమిషానికి రూ.1.3, STD వాయిస్ కాల్స్‌కు నిమిషానికి రూ.2 వసూలు చేస్తారు. BSNL లోకల్ SMS కోసం 80 పైసలు,జాతీయ , అంతర్జాతీయ SMS కోసం వరుసగా రూ 1.20, రూ.6 వసూలు చేస్తుంది. డేటా ఛార్జీలు కూడా ఉపయోగించిన MB డేటాకు 25 పైసలు.

