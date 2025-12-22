  • Menu
Boss Gifts Luxury Flats Worth Rs 1.5 Crore Each to Employees: సాక్షాత్తూ దేవుడు! ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1.5 కోట్లు విలువ చేసే ప్లాట్‌ గిఫ్ట్‌.. ఎక్కడో తెలుసా?

తన ఉద్యోగులకు రూ.1.5 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ ఫ్లాట్లను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చి జెజియాంగ్ గుషెంగ్ ఆటోమోటివ్ కంపెనీ వార్తల్లో నిలిచింది. వలస కార్మికుల సొంత ఇంటి కలను ఈ సంస్థ నెరవేరుస్తోంది.

సాధారణంగా కంపెనీలు పండగలకు స్వీట్లు ఇస్తాయి, బాగా పనిచేస్తే బోనస్‌లు లేదా ప్రమోషన్లు ఇస్తాయి. కానీ, చైనాకు చెందిన ఒక ఆటోమోటివ్ కంపెనీ మాత్రం తన ఉద్యోగుల పట్ల చూపిన ఉదారత ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. తమ కంపెనీ ఎదుగుదలకు కారణమైన సిబ్బందికి ఏకంగా రూ. 1.5 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ ఫ్లాట్లను ఉచితంగా బహుమతిగా ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

జెజియాంగ్ గుషెంగ్ ఆటోమోటివ్ సంచలనం

చైనాలోని జెజియాంగ్ గుషెంగ్ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ (Zhejiang Gusheng Automotive) అనే కంపెనీ ఈ అరుదైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపు 450 మంది ఉద్యోగులున్న ఈ సంస్థ, తమ దగ్గర దీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్న నమ్మకమైన సిబ్బందికి సొంత ఇంటి కలను నిజం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.

  • బహుమతి విలువ: ఒక్కో ఫ్లాట్ విలువ రూ. 1.3 కోట్ల నుంచి రూ. 1.5 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.
  • ఎంత మందికి?: రాబోయే మూడేళ్లలో మొత్తం 18 ఫ్లాట్లను పంపిణీ చేయాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
  • ఇప్పటికే పంపిణీ: ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఐదుగురు ఉద్యోగులకు ఫ్లాట్లను అందజేశారు. వచ్చే ఏడాది మరో 8 మందికి ఇవ్వనున్నారు.

వలస కార్మికుల కష్టాలను చూసి..

ఈ అద్భుతమైన పథకం వెనుక కంపెనీ జనరల్ మేనేజర్ వాంగ్ జియాయువాన్ ఆలోచన ఉంది. కంపెనీలో పనిచేసే చాలా మంది ఉద్యోగులు వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వలస కార్మికులే. వారు ఆఫీస్ దగ్గర ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవాలంటే భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువే.

ఉద్యోగుల ఈ కష్టాలను గమనించిన వాంగ్, కంపెనీ ప్లాంట్ నుంచి కేవలం 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే 100 నుంచి 150 చదరపు మీటర్ల (1,076 - 1,615 చదరపు అడుగులు) విస్తీర్ణం కలిగిన విశాలమైన ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసి మరీ గిఫ్ట్‌గా ఇస్తున్నారు.

కంపెనీ లాభం ఏంటి?

ఇంత భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించడం వల్ల కంపెనీకి ఆర్థిక భారం పడినా, ఉద్యోగుల నిబద్ధత (Commitment) పెరుగుతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది. 2024లో ఈ కంపెనీ సుమారు 70 మిలియన్ డాలర్ల అవుట్‌పుట్ విలువను నమోదు చేసి లాభాల్లో దూసుకుపోతోంది. ఉద్యోగులను సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటే కంపెనీ ఇంకా వృద్ధి చెందుతుందని వారు బలంగా నమ్ముతున్నారు.

