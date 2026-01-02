Credit score : క్రెడిట్ స్కోర్: కొత్త సంవత్సరంలో 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ను సాధించడానికి సులభమైన మార్గాలు
750 కంటే ఎక్కువగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను మెరుగుపరుచుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ CIBIL స్కోర్ను పెంచడం, లోన్లపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గించుకోవడం, అలాగే 2026లో మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని మరింత బలంగా చేసుకోవడం కోసం సరళమైన, ఉపయోగకరమైన చిట్కాలను తెలుసుకోండి.
కొత్త సంవత్సరంలో ఆరోగ్యం, ఉద్యోగం మరియు వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం సహజం. అయితే, ఈ కలలన్నింటికీ పునాది మీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం. ఇల్లు కొనడం, పిల్లల చదువు లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం మీరు బ్యాంకులను ఆశ్రయించినప్పుడు, వారు మీ డిపాజిట్ల కంటే మీ 'క్రెడిట్ స్కోర్' (Credit Score) నే ఎక్కువగా గమనిస్తారు.
గతంలో క్రెడిట్ స్కోర్ కేవలం లోన్ ఆమోదానికి మాత్రమే ప్రాతిపదికగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మీ స్కోర్ బాగుంటే (750+) తక్కువ వడ్డీ రేటుకే రుణాలు లభిస్తాయి. మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను పెంచుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక వివరణాత్మక మార్గదర్శకం ఉంది:
1. సకాలంలో చెల్లింపులు చేయడం అత్యంత ముఖ్యం:
మీ క్రెడిట్ స్కోర్లో 35% ప్రభావం మీ చెల్లింపుల చరిత్రపైనే ఉంటుంది.
- EMIలు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు గడువు లోపు చెల్లించకపోతే, ఆ సమాచారం క్రెడిట్ బ్యూరోలకు చేరుతుంది. ఇది మీ రికార్డులో రెండేళ్ల వరకు ఉంటుంది.
- మర్చిపోకుండా ఉండటానికి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ (Auto-debit) ఆప్షన్ను ఎంచుకోవడం మంచిది.
- కేవలం 'కనీస గడువు మొత్తం' (Minimum Due) మాత్రమే చెల్లించడం వల్ల వడ్డీ పెరుగుతుంది తప్ప స్కోర్ పెరగదు. పూర్తి బిల్లును చెల్లించడమే ఉత్తమం.
2. క్రెడిట్ వినియోగాన్ని (Credit Usage) గమనించండి:
మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితిలో (Limit) కేవలం 30% లోపు మాత్రమే వాడటం ఉత్తమ పద్ధతి. ఉదాహరణకు, మీ లిమిట్ ₹5 లక్షలు అయితే, నెలకు ₹1.5 లక్షల కంటే తక్కువ ఖర్చు చేయాలి. పరిమితికి మించి వాడితే మీరు అప్పులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారని బ్యాంకులు భావిస్తాయి, దీనివల్ల స్కోర్ తగ్గుతుంది.
3. వివిధ రకాల రుణాలను కలిగి ఉండటం:
కేవలం పర్సనల్ లోన్లు లేదా క్రెడిట్ కార్డులు మాత్రమే కాకుండా, సెక్యూర్డ్ లోన్లు (హోమ్ లోన్ లేదా కార్ లోన్) కూడా ఉండటం వల్ల మీరు అన్ని రకాల క్రెడిట్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారని అర్థం అవుతుంది. అయితే, కేవలం స్కోర్ కోసం అనవసరంగా కొత్త లోన్లు తీసుకోవద్దు.
4. పాత క్రెడిట్ కార్డులను రద్దు చేయకండి:
చాలా కాలంగా వాడుతున్న పాత క్రెడిట్ కార్డులను క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీ 'క్రెడిట్ చరిత్ర కాలపరిమితి' తగ్గిపోతుంది. మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ ఎంత పాతదైతే, రుణదాతలకు మీపై అంత నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఒకవేళ పాత కార్డుపై వార్షిక రుసుము (Annual Fee) ఉంటే, దానిని 'లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ' కార్డుగా మార్చమని అడగండి కానీ క్లోజ్ చేయకండి.
5. మితిమీరిన లోన్ అప్లికేషన్లు వద్దు:
ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయని పదే పదే లోన్ల కోసం అప్లై చేయకండి. మీరు లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసిన ప్రతిసారీ బ్యాంకులు 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' (Hard Inquiry) చేస్తాయి, ఇది మీ స్కోర్ను స్వల్పంగా తగ్గిస్తుంది. అయితే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను మీరు స్వయంగా ఆన్లైన్లో చూసుకోవడం వల్ల స్కోర్ తగ్గదు.
6. క్రెడిట్ రిపోర్టులో తప్పులను సరిదిద్దుకోండి:
సాంకేతిక కారణాల వల్ల మీ క్రెడిట్ రిపోర్టులో తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏడాదికి కనీసం రెండుసార్లు మీ రిపోర్టును డౌన్లోడ్ చేసుకుని తనిఖీ చేయండి. మీరు కట్టేసిన లోన్ ఇంకా 'యాక్టివ్' అని చూపిస్తుంటే లేదా మీ పేరు, పాన్ (PAN) వివరాలు తప్పుగా ఉంటే వెంటనే క్రెడిట్ బ్యూరోకు ఫిర్యాదు చేయండి.
ముగింపు:
అధిక క్రెడిట్ స్కోర్ సాధించడం అనేది ఒక రోజులో జరిగే పని కాదు. కానీ 6 నుండి 12 నెలల పాటు పైన పేర్కొన్న నియమాలను పాటిస్తే, మీ స్కోర్ క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఈ క్రమశిక్షణను పాటిస్తే, 2026 చివరి నాటికి మీరు 750-800 క్రెడిట్ స్కోర్ను సులభంగా సాధించవచ్చు.
మీరు మీ ఉచిత క్రెడిట్ రిపోర్టును CIBIL లేదా Experian వంటి అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.