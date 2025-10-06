Bitcoin: బిట్కాయిన్ సరికొత్త రికార్డ్.. ధర ఎంత పెరిగిందో తెలుసా..?
బిట్కాయిన్ ఆదివారం పెట్టుబడిదారులకు మరో ముఖ్యమైన బహుమతిని అందించింది.
Bitcoin: బిట్కాయిన్ ఆదివారం పెట్టుబడిదారులకు మరో ముఖ్యమైన బహుమతిని అందించింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ $125,000ను అధిగమించి కొత్త రికార్డును సృష్టించింది. ఆసియా మార్కెట్లలో బిట్కాయిన్ $125,689కి చేరుకుంది. US ప్రభుత్వ షట్డౌన్ గురించి పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనలు సురక్షిత స్వర్గధామాలకు డిమాండ్ పెరగడానికి దారితీశాయి, బిట్కాయిన్ లాభపడింది. ఆగస్టు 14న నమోదైన $124,514 రికార్డును ఇది అధిగమించింది.
US స్టాక్ మార్కెట్లలో పెరుగుదల, బిట్కాయిన్-లింక్డ్ ETFలలో కొత్త పెట్టుబడుల ద్వారా బిట్కాయిన్ పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోసింది. బుధవారం ప్రారంభమైన ప్రభుత్వ షట్డౌన్ డబ్బును సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు నడిపిస్తుందని పెట్టుబడిదారులు విశ్వసిస్తున్నారు. దీనిని మార్కెట్లో "డీబేస్మెంట్ ట్రేడ్" అని పిలుస్తారు. ఫాల్కన్ఎక్స్ మార్కెట్ల సహ-అధిపతి జాషువా లిమ్ మాట్లాడుత..స్టాక్లు, బంగారం, పోకీమాన్ కార్డ్ల వంటి కలెక్టబుల్ కూడా రికార్డు గరిష్టాలకు చేరుకుంటున్నాయని అన్నారు. అందువల్ల, డాలర్ విలువ తగ్గింపు నుండి బిట్కాయిన్ ప్రయోజనం పొందడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.
క్రిప్టో ప్రపంచంలో 'అప్టోబర్' అని పిలువబడే బిట్కాయిన్కు అక్టోబర్ను సాంప్రదాయకంగా బలమైన నెలగా పరిగణిస్తారు. గత పదేళ్లలో, అక్టోబర్లో బిట్కాయిన్ విలువ తొమ్మిది రెట్లు పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది, బిట్కాయిన్ విలువ 30శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగింది. పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థల పెట్టుబడి కూడా బిట్కాయిన్ పెరుగుదలలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. మైఖేల్ సేలర్స్ స్ట్రాటజీ వంటి కంపెనీలు బిట్కాయిన్ను నిల్వ చేశాయి, ఇది ఇతర సంస్థలు, ఈథర్ వంటి చిన్న డిజిటల్ ఆస్తులపై ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
US స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం రికార్డు గరిష్టాలను తాకాయి, ప్రధానంగా కృత్రిమ మేధస్సు (AI)కి సంబంధించిన ప్రధాన ఒప్పందాలు, భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రభుత్వ షట్డౌన్, బలహీనమైన వ్యాపార కార్యకలాపాల గురించి ఆందోళనలను తగ్గించింది. ఇంతలో, ట్రెజరీలు, డాలర్ బలహీనపడ్డాయి. బంగారం వరుసగా ఏడవ వారం లాభాలను నమోదు చేసింది, దీనికి కేంద్ర బ్యాంకు కొనుగోళ్లు, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు , ద్రవ్యోల్బణం గురించి ఆందోళనలు మద్దతు ఇచ్చాయి.
బ్లూమ్బెర్గ్ ఉటంకించిన స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్లోని డిజిటల్ అసెట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ జియోఫ్ కెండ్రిక్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రభుత్వ షట్డౌన్ బిట్కాయిన్కు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉందని అన్నారు. ఈ కాలంలో బిట్కాయిన్ పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2018-2019లో చివరి ప్రభుత్వ షట్డౌన్ సమయంలో, బిట్కాయిన్ సాంప్రదాయ రిస్క్ ఆస్తులతో సమానంగా కదలడం లేదని, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉందని కూడా ఆయన అన్నారు.
బిట్కాయిన్ వేగంగా పెరుగుతున్న రాబడి, మార్కెట్ క్యాప్, కార్పొరేట్ పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుల అంచనాలను మరింత పెంచాయి. బిట్కాయిన్ 7 రోజుల్లో దాదాపు 15శాతం తిరిగి వచ్చింది. 24 గంటల్లో దాదాపు 2శాతం పెరిగింది. దీని మార్కెట్ విలువ $2.4 ట్రిలియన్లను అధిగమించింది, ఇది అమెజాన్ ($2.37 ట్రిలియన్)ను అధిగమించి ప్రపంచంలో ఏడవ అత్యంత విలువైన ఆస్తిగా నిలిచింది.