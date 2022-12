Fuel Price: డిసెంబర్ 5న కీలక ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్.. డీజిల్, పెట్రోల్ లీటర్ పై రూ.5వరకు తగ్గే ఛాన్స్

Fuel Price: గత 8 నెలలుగా స్థిరంగా ఉన్న పెట్రోల్-డీజిల్ ధరలు రేపట్నించి అంటే డిసెంబర్ 5 నుంచి తగ్గనున్నాయి. పెట్రోల్-డీజిల్‌పై లీటర్ పై5 రూపాయల వరకూ తగ్గవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో వచ్చిన తగ్గుదల కారణంగా ఇంధన కంపెనీలు పెట్రోల్-డీజిల్ ధరలు తగ్గించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 82 డాలర్లుగా ఉంది. నవంబర్ నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 7 శాతం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఈనేపథ్యంలో చమురుసంస్థలుకూడా ధరలు తగ్గించేందుకు సిద్దమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.