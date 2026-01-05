Coking Coal IPO: ఇన్వెస్టర్లకు పండగే.. ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి మెగా ఐపీఓ! రూ. 21 కే షేర్.. పూర్తి వివరాలివే!
కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ 'భారత్ కోకింగ్ కోల్' ఐపీఓ జనవరి 9న ప్రారంభం కానుంది. షేరు ధర రూ. 21-23 గా నిర్ణయించగా, గ్రే మార్కెట్లో 80 శాతం లాభం వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
కొత్త ఏడాదిలో స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే లాభాలు అందించేందుకు ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ సిద్ధమైంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద మైనింగ్ కంపెనీ 'కోల్ ఇండియా'కు చెందిన సబ్సిడరీ సంస్థ 'భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్' (BCCL) తన ఐపీఓను లాంచ్ చేస్తోంది. తక్కువ ధరకే షేర్లను ఆఫర్ చేస్తుండటం, గ్రే మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు దీనిపై గట్టి ఆశలే పెట్టుకున్నారు.
ఐపీఓ ముఖ్యమైన తేదీలు:
- సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభం: జనవరి 9, 2026
- ముగింపు తేదీ: జనవరి 13, 2026
ప్రైస్ బ్యాండ్ మరియు లాట్ వివరాలు:
ఈ ఐపీఓ ధరను చాలా అందుబాటులో ఉంచింది ప్రభుత్వం.
- ప్రైస్ బ్యాండ్: ఒక్కో షేరుకు రూ. 21 నుంచి రూ. 23 మధ్య నిర్ణయించారు.
- లాట్ సైజ్: కనీసం 600 షేర్లను ఒక లాట్ కింద కొనుగోలు చేయాలి.
- కనీస పెట్టుబడి: రూ. 12,600 (కనిష్ఠ ధర వద్ద).
- గరిష్ఠ పెట్టుబడి: రూ. 13,800 (గరిష్ఠ ధర వద్ద).
- డిస్కౌంట్: అర్హత కలిగిన కంపెనీ ఉద్యోగులకు ఒక్కో షేరుపై రూ. 1 రాయితీ లభిస్తుంది.
ఐపీఓ విశేషాలు:
- ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS): ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' పద్ధతిలో జరుగుతోంది. అంటే కోల్ ఇండియా తన వద్ద ఉన్న 10 శాతం వాటాను (సుమారు 46.57 కోట్ల షేర్లు) విక్రయిస్తోంది.
- నిధుల సేకరణ: ఈ ఇష్యూ ద్వారా ప్రభుత్వం దాదాపు రూ. 1068.78 కోట్ల నిధులను సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
- PMO ఆదేశాలు: 2030 నాటికి కోల్ ఇండియాకు చెందిన అన్ని ఎనిమిది సబ్సిడరీలను లిస్ట్ చేయాలన్న ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం ఆదేశాల్లో భాగంగా ఈ ఐపీఓ వస్తోంది.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుతం మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గ్రే మార్కెట్లో ఈ షేరుకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది.
- ప్రస్తుత జీఎంపీ: రూ. 16.25 పై చిలుకు ఉంది.
- అంచనా లిస్టింగ్ ధర: ఇష్యూ ధర రూ. 23 అయితే, సుమారు రూ. 39.25 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- లాభం: అంటే తొలిరోజే ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 70% నుంచి 80% వరకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ముగింపు: ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కావడం, షేర్ ధర తక్కువగా ఉండటంతో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఐపీఓపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే, మార్కెట్ నష్టభయాలకు లోబడి ఉంటుంది కాబట్టి, ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.