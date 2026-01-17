Best FD Rates 2026: పెద్ద బ్యాంకులకు చిన్న బ్యాంకుల సవాల్! ఏకంగా 8% వడ్డీ.. పూర్తి జాబితా మీకోసం
ప్రస్తుతం స్టాక్ మార్కెట్లు అనిశ్చితిగా ఉండటంతో, చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులకు భద్రతను వెతుక్కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FDs) మళ్ళీ హాట్ ఫేవరెట్గా మారాయి. అయితే, ఎస్బీఐ (SBI), హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC) వంటి పెద్ద బ్యాంకుల కంటే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు (Small Finance Banks) కస్టమర్లను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇవి ఏకంగా 8% వరకు వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తున్న బ్యాంకుల జాబితా (జనవరి 2026 అప్డేట్):
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో వివిధ కాలపరిమితులపై వడ్డీ రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి:
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితమేనా?
చాలామందికి చిన్న బ్యాంకుల్లో డబ్బు దాచుకోవాలంటే భయం ఉంటుంది. కానీ మీరు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు ఇవే:
- RBI పర్యవేక్షణ: ఈ బ్యాంకులు కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారమే పనిచేస్తాయి.
- రూ. 5 లక్షల బీమా: DICGC నిబంధనల ప్రకారం, బ్యాంకు ఒకవేళ దివాలా తీసినా మీ డిపాజిట్పై రూ. 5 లక్షల వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యారెంటీ ఇస్తుంది.
- అధిక లాభం: పెద్ద బ్యాంకుల కంటే ఇవి 1% నుండి 1.5% వరకు అదనపు వడ్డీని అందిస్తాయి.
ఇన్వెస్టర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పన్ను అంశాలు:
TDS నిబంధన: ఏడాదికి వచ్చే వడ్డీ రూ. 50,000 దాటితే బ్యాంకులు 10% TDS కట్ చేస్తాయి.
సెక్షన్ 80TTB: సీనియర్ సిటిజన్లు పాత పన్ను విధానంలో రూ. 50,000 వరకు వడ్డీపై పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
ముందస్తు ఉపసంహరణ: గడువు ముగియకముందే డబ్బు తీసుకుంటే పెనాల్టీలు పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ అవసరానికి తగ్గట్లుగా కాలాన్ని (Tenure) ఎంచుకోండి.