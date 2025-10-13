Beer Industry: డబ్బాల కొరత.. బీర్ ఇండస్ట్రీకి కోట్లలోళ నష్టం..!
Beer Industry: అల్యూమినియం డబ్బాల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న దేశీయ బీర్ పరిశ్రమ, విదేశాల నుండి నిరంతరాయంగా సరఫరాలు ఉండేలా నాణ్యత నియంత్రణ నిబంధనలలో (QCO) "స్వల్పకాలిక నియంత్రణ సడలింపు" మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. బ్రూవర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (BAI) ప్రకారం, బీర్ పరిశ్రమ 500 ml డబ్బాల వార్షిక కొరతను ఎదుర్కొంటోంది, ఇది దేశంలోని మొత్తం బీర్ అమ్మకాలలో దాదాపు 20 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. దీని ఫలితంగా ప్రభుత్వ ఆదాయంలో సుమారు రూ.1,300 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని అంచనా.
ఏప్రిల్ 1, 2025 నుండి అల్యూమినియం డబ్బాలు BIS సర్టిఫికేషన్ కిందకు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1, 2025 నుండి నాణ్యత నియంత్రణ ఆర్డర్ (QCO) ద్వారా అల్యూమినియం డబ్బాలను తప్పనిసరి BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) సర్టిఫికేషన్ కిందకు తీసుకువచ్చింది. ఇది దేశంలోని బీర్, ఇతర పానీయాల ప్యాకేజింగ్ పరిశ్రమలకు స్వల్పకాలిక సరఫరా పరిమితులకు దారితీసింది. ప్రధాన అల్యూమినియం డబ్బాల సరఫరాదారులు, బాల్ బెవరేజ్ ప్యాకేజింగ్ ఇండియా, కాన్-ప్యాక్ ఇండియా, భారతదేశంలోని వారి తయారీ సౌకర్యాలలో ఇప్పటికే గరిష్ట దేశీయ సామర్థ్యాన్ని చేరుకున్నాయి. కొత్త ఉత్పత్తి లైన్లు జోడించకపోతే కనీసం 6-12 నెలల పాటు సరఫరాలను పెంచలేమని ఈ కంపెనీలు చెబుతున్నాయి.
అంతేకాకుండా, QCO కారణంగా, బీర్ పరిశ్రమ విదేశీ విక్రేతల నుండి డబ్బాలను దిగుమతి చేసుకోదు ఎందుకంటే BIS సర్టిఫికేషన్కు చాలా నెలలు పట్టవచ్చు, సరఫరా అంతరాయాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. QCO నిబంధనలను ఒక సంవత్సరం పాటు సడలించాలని BAI ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించింది. BAI దేశంలోని మూడు ప్రధాన బీర్ తయారీదారులైన ఏబీ ఇన్బేవ్, కార్ల్స్బర్గ్, యునైటెడ్ బ్రూవరీస్లను సూచిస్తుందని గమనించాలి. ఈ మూడు కంపెనీలు కలిసి భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న మొత్తం బీర్లో 85 శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. ఇటీవల, యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ (UBL) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ కూడా PTIకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ సమస్యను లేవనెత్తారు.
BIS సర్టిఫికేషన్ లేకుండా అల్యూమినియం డబ్బాలను దిగుమతి చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సరఫరాదారులకు సెప్టెంబర్ 30, 2025 వరకు పొడిగింపు మంజూరు చేసింది. అయితే, BAI ప్రకారం, దేశంలోకి డబ్బాలను దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఇది సరిపోదు. "అవసరమైన పత్రాలతో పాటు BIS సర్టిఫికేషన్ దరఖాస్తులను సమర్పించిన అంతర్జాతీయ సరఫరాదారులు వారి దరఖాస్తులు ప్రాసెస్ అయ్యే వరకు BIS సర్టిఫికేషన్ లేకుండా డబ్బాలను దిగుమతి చేసుకోవడానికి అనుమతించబడాలి" అని BAI అభ్యర్థించింది. ఈ ఏర్పాటు నియంత్రణ పర్యవేక్షణను కొనసాగిస్తూ వ్యాపార అంతరాయాన్ని నివారిస్తుందని BAI డైరెక్టర్ జనరల్ వినోద్ గిరి లేఖలో పేర్కొన్నారు.