Bank Holidays 2026: జనవరి 2026లో బ్యాంకులకు 15 రోజులు సెలవులు
Bank Holidays 2026: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, జనవరి నెలలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం 15 రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు.
Bank Holidays 2026: కొత్త ఏడాది 2026 ప్రారంభం కాకముందే బ్యాంకింగ్ రంగం నుంచి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, జనవరి నెలలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం 15 రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఇందులో పండుగలు, జాతీయ సెలవులతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు మరియు ఆదివారాలు కూడా ఉన్నాయి.
పండుగలు - కీలక సెలవుల జాబితా:
జనవరి నెలలో వరుసగా పండుగలు ఉండటంతో సామాన్యులు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
జనవరి 1: న్యూ ఇయర్ (కొన్ని రాష్ట్రాల్లో)
జనవరి 2: నూతన సంవత్సర వేడుకలు / మన్నం జయంతి
జనవరి 12: స్వామి వివేకానంద జయంతి
జనవరి 14: మకర సంక్రాంతి / మాఘ్ బిహు
జనవరి 15: పొంగల్ / మాఘే సంక్రాంతి / ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం
జనవరి 16: తిరువళ్లువర్ డే (తమిళనాడు)
జనవరి 17: ఉజవర్ తిరునాళ్
జనవరి 23: నేతాజీ జయంతి / బసంత పంచమి
జనవరి 26: రిపబ్లిక్ డే (దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు)
వారాంతపు సెలవులు (వీకెండ్స్):
ఆదివారాలు: జనవరి 4, 11, 18, 25.
రెండో శనివారం: జనవరి 10.
నాలుగో శనివారం: జనవరి 24.
వినియోగదారులు గమనించాల్సిన అంశాలు:
రాష్ట్రాల వారీగా మార్పులు: పైన పేర్కొన్న సెలవులన్నీ అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించవు. స్థానిక సంస్కృతి, పండుగలను బట్టి ఆయా రాష్ట్రాల్లో సెలవులు మారుతుంటాయి.
ఆన్లైన్ సేవలు యథాతథం: బ్యాంక్ భౌతిక బ్రాంచ్లు మూసి ఉన్నప్పటికీ.. UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, NEFT, IMPS సేవలు 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏటీఎంలలో నగదు లభ్యతకు ఇబ్బంది ఉండదు.
ముందస్తు ప్లానింగ్: చెక్కుల క్లియరెన్స్, పెద్ద మొత్తంలో నగదు విత్డ్రా చేయడం, లోన్ సంబంధిత పనుల కోసం వెళ్లే వారు బ్యాంక్ పని దినాలను చూసుకుని వెళ్లాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్య సూచన: మీ ప్రాంతంలోని సెలవుల గురించి పూర్తి సమాచారం కోసం ఆర్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మీ సంబంధిత బ్యాంక్ బ్రాంచ్ను సంప్రదించగలరు.