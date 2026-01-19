Banking Q3 Results: హెచ్డీఎఫ్సీ పటిష్టం.. ఐసీఐసీఐ నెమ్మది.. యస్ బ్యాంక్ జోరు!
ప్రముఖ బ్యాంకుల క్యూ3 ఆర్థిక ఫలితాలు విడుదల. హెచ్డీఎఫ్సీ లాభం 12% వృద్ధి, ఐసీఐసీఐ లాభం 3% తగ్గుదల. యస్ బ్యాంక్ సంచలన వృద్ధి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
1. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank)
దేశీయ ప్రైవేట్ రంగ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఆశాజనక ఫలితాలను ప్రకటించింది.
నికర లాభం: కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం 12% వృద్ధి చెంది రూ. 19,807 కోట్లుగా నమోదైంది.
వడ్డీ ఆదాయం: నికర వడ్డీ ఆదాయం 6% వృద్ధితో రూ. 32,600 కోట్లకు చేరింది.
మొండి బకాయిలు (NPA): స్థూల మొండి బకాయిలు 1.58% నుంచి 1.24%కి తగ్గడం శుభపరిణామం.
ముఖ్య విశేషం: గత ఏడాది కాలంలో బ్యాంక్ కొత్తగా 500 బ్రాంచీలను ప్రారంభించింది. అయితే, సిబ్బంది సంఖ్య మాత్రం 5,000 తగ్గి 2.15 లక్షలకు పరిమితమైంది.
2. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank)
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లాభాల్లో ఈ త్రైమాసికంలో కొంత వెనకబడింది.
నికర లాభం: కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం 3% తగ్గి రూ. 12,538 కోట్లుగా నమోదైంది.
కారణం: వ్యవసాయ రుణాల ప్రొవిజన్ల కోసం రూ. 1,283 కోట్లు కేటాయించాల్సి రావడం లాభాలపై ప్రభావం చూపింది.
ముఖ్య నిర్ణయం: బ్యాంక్ ఎండీ, సీఈవో సందీప్ బక్షి పదవీ కాలాన్ని మరో రెండేళ్లు పొడిగించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
అనుబంధ సంస్థలు: ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ (రూ. 390 కోట్లు), లంబార్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ (రూ. 659 కోట్లు) లాభాలను గడించాయి.
3. యస్ బ్యాంక్ (Yes Bank)
ప్రస్తుత క్యూ3 ఫలితాల్లో యస్ బ్యాంక్ 'హైజంప్' చేసింది.
నికర లాభం: నికర లాభం ఏకంగా 55% వృద్ధితో రూ. 952 కోట్లుగా నమోదైంది.
ప్రొవిజన్లు: గతేడాది రూ. 259 కోట్లుగా ఉన్న ప్రొవిజన్లు, ఈసారి కేవలం రూ. 22 కోట్లకు తగ్గడం బ్యాంక్ లాభాలకు భారీగా కలిసొచ్చింది.
వడ్డీ మార్జిన్లు: నికర వడ్డీ మార్జిన్లు (NIM) 5.2% వద్ద బలంగా ఉన్నాయి.
ముఖ్యమైన ఆర్థిక గణాంకాల పోలిక (Q3 2025-26):
ముగింపు: కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలు కారణంగా అన్ని బ్యాంకులపై కొంత అదనపు వ్యయ భారం పడింది. అయినప్పటికీ, మొండి బకాయిలను నియంత్రించడంలో బ్యాంకులు విజయం సాధించడం సానుకూల అంశం.