Cheapest Home Loan: చీపెస్ట్ హోంలోన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది.. ఎలా పొందాలో తెలుసా..?
Cheapest Home Loan: మీరు కొత్త ఇల్లు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లేదా SBI (స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) నుండి గృహ రుణం తీసుకోవడం ఏ బ్యాంకు నుండి ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుందో తెలియకపోతే, ఈ సమాచారం చాలా ముఖ్యం. రెండు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లు, సులభమైన ప్రాసెసింగ్, నమ్మకమైన సేవలను కలిగి ఉన్నాయి, కానీ నిజమైన వ్యత్యాసం ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, వడ్డీ రేట్లు, రుణ ఆమోద ప్రమాణాలలో ఉంది. ఈ రెండు బ్యాంకులలో ఏది చౌకైన గృహ రుణాన్ని అందిస్తుంది, మీరు ఎంత ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీ చెల్లించాలి. మీరు అర్హులో కాదో తెలుసుకుందాం.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రస్తుతం 7.45 శాతం ప్రారంభ వడ్డీ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. బ్యాంక్ ప్రారంభ వడ్డీ రేటు అత్యల్పమని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మీ అవసరాలు, అర్హతను బట్టి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వివిధ రకాల గృహ రుణాలను అందిస్తుంది. బ్యాంక్బజార్ ప్రకారం, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రస్తుతం ప్రాసెసింగ్ రుసుముగా 0.50 శాతం వరకు వసూలు చేస్తోంది. ఈ మొత్తం కనీసం రూ.8,500, గరిష్టంగా రూ.25,000 కావచ్చు. బ్యాంకు ఎటువంటి ముందస్తు చెల్లింపు లేదా ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలను వసూలు చేయదు. గరిష్ట రుణ కాలపరిమితి 30 సంవత్సరాలు. బ్యాంకు ఫ్లోటింగ్ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తుంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 10.20 శాతం వరకు వడ్డీ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తుంది.
ఎస్బీఐ
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ప్రస్తుతం 7.50 శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. ఇది బ్యాంకు అత్యంత చౌకైన గృహ రుణ రేటు. SBI గృహ రుణాలపై ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు 0.35 శాతం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. SBI కూడా ఎటువంటి ముందస్తు చెల్లింపు లేదా ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలను వసూలు చేయదు. అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం, బెంచ్మార్క్ రేటు (రెపో రేటు) మారితే గృహ/గృహ సంబంధిత రుణ ఖాతాలపై వడ్డీ రేటు కూడా మారుతుంది. రెపో రేటు పెరుగుదల కారణంగా, గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. SBI ప్రస్తుతం ఫ్లోటింగ్ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. మీరు ఈ బ్యాంకు నుండి 30 సంవత్సరాల వరకు EMIలతో గృహ రుణాన్ని కూడా పొందచ్చు.
ఏది చౌకైనది
రెండు బ్యాంకుల ప్రారంభ వడ్డీ రేట్లను పరిశీలిస్తే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా గృహ రుణం SBI కంటే చౌకగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. వడ్డీ రేట్లలో తేడా ఉంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రాసెసింగ్ ఫీజులలో కూడా ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. అందువల్ల, మీరు కోరుకుంటే, మీరు SBI కంటే తక్కువ రేటుకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుండి గృహ రుణం పొందచ్చు. ఇప్పుడు, ప్రశ్న మిగిలి ఉంది: మీకు అది లభిస్తుందా? అవును, ఇది చాలా ముఖ్యం. మీ CIBIL స్కోరు 800 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే, మీరు ప్రారంభ రేటుకు లేదా బ్యాంకు అత్యల్ప వడ్డీ రేటుకు గృహ రుణం పొందవచ్చని గమనించడం ముఖ్యం. ఇది మీ వయస్సు, అర్హత , CIBIL స్కోర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.