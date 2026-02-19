FD Scheme: సామాన్యులకు బంపర్ ఆఫర్... లక్ష డిపాజిట్ చేస్తే రూ. 41 వేల లాభం.. ప్రభుత్వ బ్యాంకు అదిరిపోయే స్కీమ్!
Best FD Scheme: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అదిరిపోయే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడితో ఏకంగా రూ. 41,478 వడ్డీ పొందే అవకాశం. ఐదేళ్ల ఎఫ్డీపై గరిష్ట వడ్డీ రేట్లు, పన్ను మినహాయింపు మరియు ఇతర ప్రయోజనాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Best FD Scheme: సురక్షితమైన పెట్టుబడితో పాటు అధిక ఆదాయం కోరుకునే వారికి ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా' (BoB) తీపి కబురు అందించింది. తన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) పథకాలపై వడ్డీ రేట్లను సవరించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను ఆఫర్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లు, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ స్కీమ్ ఒక వరంగా మారనుంది.
వడ్డీ రేట్ల వివరాలు ఇలా..
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రస్తుతం సాధారణ పౌరులకు 3.5% నుంచి 7.05% వరకు వడ్డీని అందిస్తోంది.
444 రోజుల స్పెషల్ FD: సాధారణ పౌరులకు 6.45%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.95%, 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి 7.05% వడ్డీ లభిస్తుంది.
5 ఏళ్ల టాక్స్ సేవర్ FD: ఈ పథకంలో సాధారణ కస్టమర్లకు 6.30%, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.90% మరియు 80 ఏళ్లు పైబడిన సూపర్ సీనియర్లకు 7.00% వడ్డీ లభిస్తుంది.
లక్ష రూపాయల పెట్టుబడికి ఎంత వస్తుంది? (5 ఏళ్ల కాలానికి)
|కేటగిరీ
|డిపాజిట్ మొత్తం
|పొందే వడ్డీ
|మొత్తం మెచ్యూరిటీ
|సాధారణ పౌరులు
|రూ. 1,00,000
|రూ. 36,690
|రూ. 1,36,690
|సీనియర్ సిటిజన్లు
|రూ. 1,00,000
|రూ. 40,784
|రూ. 1,40,784
|సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లు (80+)
|రూ. 1,00,000
|రూ. 41,478
|రూ. 1,41,478
పన్ను మినహాయింపు మరియు ఇతర ప్రయోజనాలు:
ఈ పథకం కేవలం వడ్డీకే పరిమితం కాకుండా మరిన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంది:
సెక్షన్ 80C బెనిఫిట్: ఆదాయ పన్ను చట్టం కింద ఏడాదికి రూ. 1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
లోన్ ఫెసిలిటీ: అత్యవసర సమయంలో డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంపై 90% నుంచి 95% వరకు లోన్ లేదా ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం ఉంది.
పూర్తి భద్రత: DICGC ఇన్సూరెన్స్ కింద రూ. 5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ సేఫ్టీ ఉంటుంది.
కనీస పెట్టుబడి: కేవలం రూ. 1,000 తో కూడా ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.
గమనిక: ఐదేళ్ల ఎఫ్డీకి లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. గడువు కంటే ముందే డబ్బు విత్ డ్రా చేస్తే వడ్డీ రేటులో 1% కోత విధిస్తారు.