Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. వచ్చే వారం 3 రోజులు క్లోజ్! ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?
Bank Holidays: బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్! వచ్చే వారం వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఆర్బీఐ (RBI) సెలవుల జాబితా ప్రకారం ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఏ రోజు సెలవు ఉందో ఇక్కడ చూడండి.
Bank Holidays: మీరు వచ్చే వారం బ్యాంకుకు వెళ్లి ఏదైనా పని పూర్తి చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల కారణంగా వచ్చే వారం వరుసగా మూడు రోజులు (ఫిబ్రవరి 18, 19, 20) బ్యాంకులు పని చేయవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సెలవుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
సెలవుల వివరాలు ఇవే:
|తేదీ
|రోజు
|సందర్భం
|ప్రభావితమయ్యే రాష్ట్రాలు
|ఫిబ్రవరి 18
|బుధవారం
|లోసర్ (టిబెటన్ నూతన సంవత్సరం)
|సిక్కిం
|ఫిబ్రవరి 19
|గురువారం
|ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి
|మహారాష్ట్ర
|ఫిబ్రవరి 20
|శుక్రవారం
|రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవం
|అరుణాచల్ ప్రదేశ్ & మిజోరాం
డిజిటల్ సేవలు యథాతథం:
బ్యాంకు శాఖలు భౌతికంగా మూసివేసినప్పటికీ, వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
♦ ATM విత్డ్రాయల్స్.
♦ Net Banking & Mobile Apps ద్వారా నగదు బదిలీ.
♦ UPI చెల్లింపులు (Google Pay, PhonePe మొదలైనవి).
వినియోగదారులకు సూచన:
మీకు బ్యాంకులో ఏదైనా అత్యవసర పని ఉంటే, ఆయా రాష్ట్రాల సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా చెక్కుల డిపాజిట్, లోన్ డాక్యుమెంటేషన్ వంటి పనుల కోసం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి.