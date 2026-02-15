  • Menu
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. వచ్చే వారం 3 రోజులు క్లోజ్! ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?

Bank Holidays
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. వచ్చే వారం 3 రోజులు క్లోజ్! ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?

Highlights

Bank Holidays: బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్! వచ్చే వారం వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఆర్‌బీఐ (RBI) సెలవుల జాబితా ప్రకారం ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఏ రోజు సెలవు ఉందో ఇక్కడ చూడండి.

Bank Holidays: మీరు వచ్చే వారం బ్యాంకుకు వెళ్లి ఏదైనా పని పూర్తి చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక దినాల కారణంగా వచ్చే వారం వరుసగా మూడు రోజులు (ఫిబ్రవరి 18, 19, 20) బ్యాంకులు పని చేయవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సెలవుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

సెలవుల వివరాలు ఇవే:


తేదీరోజుసందర్భంప్రభావితమయ్యే రాష్ట్రాలు
ఫిబ్రవరి 18బుధవారంలోసర్ (టిబెటన్ నూతన సంవత్సరం)సిక్కిం
ఫిబ్రవరి 19గురువారంఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతిమహారాష్ట్ర
ఫిబ్రవరి 20శుక్రవారంరాష్ట్రావతరణ దినోత్సవంఅరుణాచల్ ప్రదేశ్ & మిజోరాం

డిజిటల్ సేవలు యథాతథం:

బ్యాంకు శాఖలు భౌతికంగా మూసివేసినప్పటికీ, వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆన్‌లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

♦ ATM విత్‌డ్రాయల్స్.

Net Banking & Mobile Apps ద్వారా నగదు బదిలీ.

♦ UPI చెల్లింపులు (Google Pay, PhonePe మొదలైనవి).

వినియోగదారులకు సూచన:

మీకు బ్యాంకులో ఏదైనా అత్యవసర పని ఉంటే, ఆయా రాష్ట్రాల సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా చెక్కుల డిపాజిట్, లోన్ డాక్యుమెంటేషన్ వంటి పనుల కోసం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి.

