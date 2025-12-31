Bank Updates: రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంక్ మూసివేత వివరాలు, కొత్త సంవత్సరానికి ముందే తెలుసుకోండి
డిసెంబర్ 31, 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 తేదీలలో బ్యాంక్ సెలవులు: భారతదేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంకుల మూసివేత, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అందుబాటు మరియు లావాదేవీలను సజావుగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చిట్కాలను తనిఖీ చేయండి.
2025 సంవత్సరం ముగిసిపోతోంది, కొత్త సంవత్సరం రాబోతోంది. ఈ తరుణంలో, డిసెంబర్ 31 మరియు జనవరి 1 తేదీలలో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు తెరిచి ఉంటాయా, పనిచేస్తాయా అని భారతీయ బ్యాంకుల కస్టమర్లలో చాలామంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. భారతదేశంలో బ్యాంక్ సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో గందరగోళాన్ని నివారించడానికి మరియు సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించడానికి ఖచ్చితమైన మూసివేత షెడ్యూల్ను తెలుసుకోవడం ఖచ్చితంగా సహాయపడుతుంది.
డిసెంబర్ 31, 2025న బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయా?
2025 సంవత్సరం చివరి రోజున ఈ రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులు పనిచేయవు:
- మిజోరం
- అరుణాచల్ ప్రదేశ్
ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ మరియు ఇమోయిను ఇరట్పా (Imoinu Iratpa) పండుగలను జరుపుకోవడం మూలంగా బ్యాంకులకు సెలవు.
జనవరి 1, 2026న ఏ ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి?
జనవరి 1, 2026 (న్యూ ఇయర్ డే)న అనేక రాష్ట్రాలలో అన్ని రకాల బ్యాంకింగ్ సేవలు మూసివేయబడతాయి. ఆ రాష్ట్రాలు కొన్ని:
- మిజోరం
- తమిళనాడు
- సిక్కిం
- మణిపూర్
- అరుణాచల్ ప్రదేశ్
- నాగాలాండ్
- పశ్చిమ బెంగాల్
- మేఘాలయ
ఈ మూసివేతలు న్యూ ఇయర్ డే మరియు గాన్-నగై వంటి ప్రాంతీయ వేడుకల కారణంగా జరుగుతాయి.
బ్యాంకింగ్ సేవలు ఇంకా అందుబాటులో ఉండే ప్రదేశాలు ఏవి?
సాధారణంగా, బ్యాంకులు పూర్తిగా మూతపడవు; బదులుగా కస్టమర్లకు ఎలక్ట్రానిక్ మార్గాల ద్వారా రోజువారీ డబ్బు కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడానికి అనేక ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు, కింది సేవలు ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉంటాయి:
- ఇంటర్నెట్ మరియు మొబైల్ బ్యాంకింగ్
- ఏటీఎంలు (ATMs)
- యూపీఐ (UPI) చెల్లింపులు
- ఫండ్ బదిలీలు మరియు బిల్లు చెల్లింపులు
అయితే, బ్యాంక్ బ్రాంచ్లలో నగదు డిపాజిట్లు, చెక్ క్లియరెన్స్లు మరియు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు అందుబాటులో ఉండవు. సెలవులు ఉన్న ప్రదేశాలలో ఇవి వర్తిస్తాయి.
అనుకూలత కోసం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోండి
ముఖ్యంగా బ్రాంచ్ను సందర్శించే విషయానికి వస్తే, కస్టమర్లు తమ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులను మరియు సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇ-బ్యాంకింగ్ ఒక చక్కటి ఎంపిక, దీనిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే సెలవుల సమయంలో కూడా కీలక సేవలకు నిరంతర ప్రాప్యతకు హామీ ఇవ్వగలదు.
అంతేకాకుండా, ఆర్బీఐ (RBI) మార్గదర్శకాల ప్రకారం, భారతదేశంలోని అన్ని బ్యాంకులు ప్రతి నెల రెండవ మరియు నాల్గవ శనివారాలలో, వివిధ రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన సెలవులతో పాటు, సెలవు తీసుకుంటాయని గమనించడం ముఖ్యం. మీకు ఈ తేదీలు తెలిసినట్లయితే, మీరు మీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను సులభంగా నిర్వహించవచ్చు మరియు కొత్త సంవత్సరంలోకి సజావుగా వెళ్లవచ్చు.