Bank Holidays Alert:వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవుల జాబితా (జనవరి 12 - 18, 2026)

Highlights

వచ్చే వారం బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. సంక్రాంతి, పొంగల్ వంటి పండుగలతో పాటు ఆదివారం సెలవు కారణంగా జనవరి 12 నుండి 18 వరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. పూర్తి షెడ్యూల్ మరియు డిజిటల్ సేవల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

జనవరి నెలలో సంక్రాంతి వంటి పెద్ద పండుగలు ఉండటంతో, ఆర్‌బీఐ (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం వచ్చే వారం చాలా రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే ఈ సెలవులు రాష్ట్రాలను బట్టి మారుతుంటాయి.

ముఖ్య గమనిక:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) ప్రధానంగా జనవరి 15న సంక్రాంతి సెలవు ఉంటుంది. అయితే స్థానిక ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను బట్టి మిగిలిన పండుగ రోజుల్లో కూడా సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కావున కస్టమర్లు తమ స్థానిక బ్యాంకు శాఖను సంప్రదించి లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి

బ్యాంకు భౌతిక శాఖలు మూసివేసినప్పటికీ, కస్టమర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ క్రింది సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి:

ATM: నగదు ఉపసంహరణ కోసం ఏటీఎంలు పనిచేస్తాయి.

UPI: ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి యూపీఐ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

Net/Mobile Banking: ఆన్‌లైన్ ఫండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ సేవలు 24/7 పనిచేస్తాయి.

చెక్కులు: నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం సెలవు దినాల్లో చెక్కుల క్లియరెన్స్ ఉండదు.

