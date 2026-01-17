Bajaj Chetak C25 Review: సిటీ రైడింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్.. బజాజ్ నుంచి చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వచ్చేసింది!
బజాజ్ నుంచి చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'చేతక్ సీ25' రివ్యూ. తక్కువ ధర, మెటల్ బాడీ, మరియు సిటీ ప్రయాణాలకు అనువైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ స్కూటర్ రేంజ్, స్పెసిఫికేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పేర్లలో 'బజాజ్ చేతక్' ఒకటి. తాజాగా బజాజ్ ఆటో తన లైనప్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్ 'చేతక్ సీ25' (Chetak C25) ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కేవలం నగర ప్రయాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ స్కూటర్ పనితీరు ఎలా ఉంది? ఇది మీకు సెట్ అవుతుందా? పూర్తి వివరాలు ఈ రివ్యూలో చూద్దాం..
ధర మరియు లుక్: పాతదే కానీ కొత్త అనుభూతి!
బజాజ్ చేతక్ C25 ధరను రూ. 91,399 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. లుక్ పరంగా చూస్తే ఇది పాత చేతక్ మోడళ్లలాగే సిగ్నేచర్ మెటల్ బాడీ, క్లాసిక్ లైన్లతో ప్రీమియం లుక్ను కలిగి ఉంది.
బరువులో భారీ మార్పు: ఈ స్కూటర్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బరువు. కొత్త స్టీల్ ట్యూబ్యులర్ ఫ్రేమ్ వాడటం వల్ల ఇతర మోడళ్ల కంటే ఇది 22 కిలోలు తక్కువ (కేవలం 107 కిలోలు) బరువు ఉంటుంది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్లో బండిని తిప్పడం, పార్కింగ్ చేయడం మహిళలకు, వృద్ధులకు చాలా సులభంగా మారుతుంది.
రైడింగ్ కంఫర్ట్: గుంతల రోడ్లపై కూడా సాఫీగా..
భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా దీనిని డిజైన్ చేశారు.
సస్పెన్షన్: ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుక ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉండటం వల్ల ప్రయాణం అలసట లేకుండా ఉంటుంది.
సీట్ హైట్: 763 ఎంఎం సీట్ ఎత్తు వల్ల తక్కువ ఎత్తు ఉన్నవారు కూడా సులభంగా బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు.
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: 170 ఎంఎం ఉండటం వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్ల దగ్గర బండి కింద తగిలే టెన్షన్ ఉండదు.
పనితీరు మరియు రేంజ్:
వేగం: గరిష్ట వేగం గంటకు 55 కిలోమీటర్లు. ఇది హైవేలకు సెట్ కాకపోయినా, సిటీ ట్రాఫిక్కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 2.5 kWh బ్యాటరీని వాడారు.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 113 కి.మీ (IDC) రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. సాధారణ వాడకంలో 95 కి.మీ వరకు ఆశించవచ్చు.
ఛార్జింగ్: 0 నుండి 80 శాతం ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి సుమారు 2 గంటల 25 నిమిషాలు పడుతుంది.
ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి?
డిస్ప్లే: కలర్ ఎల్సీడీ స్క్రీన్ ఉంటుంది. కాల్స్ రిసీవ్/రిజెక్ట్ చేసే సదుపాయం ఉంది.
స్టోరేజ్: సీటు కింద 25 లీటర్ల స్థలం ఉంది, ఇది నిత్యావసరాలు పెట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది.
డ్రైవింగ్ మోడ్స్: ఈకో మరియు స్పోర్ట్ మోడ్స్తో పాటు రివర్స్ మోడ్ కూడా ఉంది.
టెక్ పాక్: మీకు హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ కావాలంటే రూ. 3,000 అదనంగా చెల్లించి 'టెక్ పాక్' తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్లస్ పాయింట్లు:
తక్కువ ధర మరియు తక్కువ బరువు.
బజాజ్ నమ్మకమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ (మెటల్ బాడీ).
సిటీ ట్రాఫిక్లో నడపడం చాలా సులభం.
మైనస్ పాయింట్లు:
టాప్ స్పీడ్ (55 kmph) తక్కువగా ఉండటం.
హైవే ప్రయాణాలకు అంతగా అనుకూలం కాదు.
తుది తీర్పు: ఎక్కువ జిమ్మిక్కులు, అనవసరపు ఫీచర్లు లేకుండా.. రోజూ ఆఫీసుకో లేదా సిటీలో తిరగడానికో ఒక నమ్మకమైన, తేలికపాటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కావాలనుకునే వారికి బజాజ్ చేతక్ సీ25 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.