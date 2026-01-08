  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Baba Vanga Gold Prediction: 2026లో బంగారం ధర ₹2 లక్షలు దాటుతుందా? ఆ భవిష్యవాణి నిజమేనా?

Baba Vanga Gold Prediction: 2026లో బంగారం ధర ₹2 లక్షలు దాటుతుందా? ఆ భవిష్యవాణి నిజమేనా?
x
Highlights

2026లో బాబా వంగా భవిష్యవాణి ప్రకారం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగనున్నాయి. ఆర్థిక సంక్షోభం, ఏలియన్స్ రాక మరియు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల వైఫల్యంపై ఆమె చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బల్గేరియన్ అంధ ప్రవక్త బాబా వంగా (వంగేలియా పాండవ డిమిత్రోవా) 2026 సంవత్సరం గురించి చేసిన కొన్ని భీకర అంచనాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలతాయని, బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయని ఆమె చెప్పినట్లు జరుగుతున్న ప్రచారం ఇన్వెస్టర్లలో కలవరం పుట్టిస్తోంది.

2026లో బంగారం ధర @ ₹2 లక్షలు?

బాబా వంగా అనుచరులు మరియు కొన్ని జ్యోతిష్య విశ్లేషణల ప్రకారం, 2026లో ప్రపంచం 'క్యాష్ క్రష్' (Cash Crush) అనే విచిత్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోనుంది.

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ వైఫల్యం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు కుప్పకూలవచ్చని, కరెన్సీ విలువ దారుణంగా పడిపోవచ్చని ఆమె ఊహించినట్లు సమాచారం.

బంగారంపై ప్రభావం: ఇలాంటి సంక్షోభ సమయాల్లో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన మార్గంగా భావించే బంగారంపై పెట్టుబడులు పెంచుతారు. డిమాండ్ విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల కంటే 25% నుండి 40% వరకు పెరుగుదల ఉండవచ్చని అంచనా.

టార్గెట్ ప్రైస్: ఇదే జరిగితే 2026 దీపావళి నాటికి భారతదేశంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1.80 లక్షల నుండి ₹2.00 లక్షల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని కొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ఆర్థిక సంక్షోభమే కాదు.. మరెన్నో వింతలు!

బంగారం ధరలతో పాటు 2026 గురించి బాబా వంగా మరికొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను అంచనా వేశారు:

  1. ఏలియన్స్ రాక: 2026 నవంబర్ నాటికి గ్రహాంతరవాసులు భూమిపైకి వస్తారని, ఒక భారీ వ్యోమనౌక భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుందని ఆమె చెప్పినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
  2. AI ఆధిపత్యం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మానవ మేధస్సును అధిగమించి, మనిషి నియంత్రణ నుండి తప్పించుకుంటుందని ఆమె హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది.
  3. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు: భూమిపై దాదాపు 7 నుండి 8 శాతం భూభాగంలో భారీ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత పేలుళ్లు సంభవిస్తాయని ఆమె భవిష్యవాణి చెబుతోంది.

నిపుణుల హెచ్చరిక!

బాబా వంగా జోస్యంపై ఆర్థిక నిపుణులు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కేవలం అంచనాలు మాత్రమేనని, కేవలం భవిష్యవాణిని నమ్మి గుడ్డిగా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ భౌగోళిక పరిస్థితులు (Geopolitical tensions), ద్రవ్యోల్బణం మరియు సెంట్రల్ బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick