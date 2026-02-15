Ayushman Bharat Card Benefits: ఆయుష్మాన్ కార్డ్తో ఎన్నిసార్లు ఉచిత వైద్యం పొందవచ్చు? రూ. 5 లక్షల లిమిట్పై అసలు రూల్స్ ఇవే!
Ayushman Bharat Card Benefits: ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డ్ ద్వారా ఏడాదికి ఎన్నిసార్లు ఉచిత వైద్యం పొందవచ్చు? రూ. 5 లక్షల లిమిట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? అర్హతలు మరియు నిబంధనల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Ayushman Bharat Card Benefits: పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పథకం 'ఆయుష్మాన్ భారత్' (PM-JAY). ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య సౌకర్యం లభిస్తుంది. అయితే, ఈ కార్డును ఏడాదికి ఎన్నిసార్లు వాడాలి? ఒకసారి వాడితే అయిపోతుందా? అనే సందేహాలు చాలామందిలో ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎన్నిసార్లు వాడవచ్చు? పరిమితి ఉందా?
ఆయుష్మాన్ భారత్ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక సంవత్సరంలో చికిత్సల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితి (Limit) లేదు.
♦ లబ్ధిదారుడు తనకు అవసరమైనన్ని సార్లు ఈ కార్డును ఉపయోగించి ఆసుపత్రిలో చేరవచ్చు.
♦ కానీ, ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం చికిత్స ఖర్చు రూ. 5 లక్షల పరిమితికి లోబడి ఉండాలి.
♦ ఉదాహరణకు: మీరు మొదటిసారి రూ. 1 లక్ష, రెండోసారి రూ. 2 లక్షలు వాడుకుంటే.. మిగిలిన రూ. 2 లక్షలను అదే ఏడాదిలో మరిన్ని చికిత్సల కోసం వాడుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన నిబంధనలు & అర్హతలు
|అంశం
|వివరాలు
|చికిత్స రకం
|నగదు రహితం (Cashless Treatment)
|ఆసుపత్రులు
|ప్రభుత్వ మరియు ఎంపిక చేసిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు
|ఎవరు అర్హులు?
|ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులు
|ఎవరు అనర్హులు?
|ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేసేవారు, PF/ESIC సౌకర్యం ఉన్నవారు
కార్డు పొందడం ఎలా?
మీరు ఈ పథకానికి అర్హులైతే, కార్డు పొందడం చాలా సులభం:
1. CSC సెంటర్: మీ సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) కి వెళ్లి అర్హతను తనిఖీ చేయించుకోవాలి.
2. పత్రాల ధృవీకరణ: ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ వంటి పత్రాలను ధృవీకరించిన తర్వాత దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
3. డౌన్లోడ్: దరఖాస్తు ఆమోదం పొందిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయుష్మాన్ కార్డును ఆన్లైన్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: ఈ పథకం కేవలం ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయిన సందర్భాల్లో మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కేవలం ఓపీ (Out-Patient) తనిఖీలకు ఇది వర్తించదు.