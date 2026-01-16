ATM Franchise Business: ఇంట్లో కూర్చుని నెలకు రూ. 1.5 లక్షలు సంపాదించండి! ఈ ట్రెండింగ్ బిజినెస్పై ఓ లుక్కేయండి!
సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా? కేవలం రూ. 5 లక్షల పెట్టుబడితో ఏటీఎం (ATM) ఫ్రాంచైజీ ప్రారంభించి నెలకు రూ. 1.5 లక్షల వరకు సంపాదించే మార్గం గురించి తెలుసుకోండి. పూర్తి లాభాల లెక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ప్రతిరోజూ ఆఫీసు పని, బాస్ వేధింపులతో విసిగిపోయి సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? తక్కువ శ్రమతో, ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే మార్గం కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీకోసం ఒక అదిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియా సిద్ధంగా ఉంది. అదే 'ATM ఫ్రాంచైజీ'.
ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే, మీరు నిద్రపోతున్నా మీ ఖాతాలోకి డబ్బులు వచ్చి పడేలా చేసే ఈ బిజినెస్ వివరాలు మీకోసం..
ఏటీఎం బిజినెస్ అంటే ఏమిటి?
బ్యాంకులు నేరుగా కాకుండా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ సంస్థల (Tata Indicash, Muthoot ATM, India1 ATM వంటివి) ద్వారా ఏటీఎంలను ఏర్పాటు చేస్తాయి. వీటిని 'వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంలు' అంటారు. ఈ కంపెనీల నుండి ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవడం ద్వారా మీరు మంచి లాభాలను పొందవచ్చు.
పెట్టుబడి మరియు లాభాల లెక్కలు:
పెట్టుబడి: ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి సుమారు రూ. 5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి అవసరం అవుతుంది (ఇందులో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటాయి).
కమిషన్: ప్రతి నగదు విత్ డ్రాపై (Cash Withdrawal) సుమారు రూ. 8 నుండి రూ. 15 వరకు, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ వంటి ఇతర లావాదేవీలపై రూ. 2 నుండి రూ. 5 వరకు కమిషన్ వస్తుంది. సగటున ఒక ట్రాన్సాక్షన్పై మంచి లాభం ఉంటుంది.
ఆదాయం ఇలా ఉంటుంది (అంచనా):
రోజువారీ లావాదేవీల సంఖ్యను బట్టి మీ సంపాదన ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒకవేళ రోజుకు 300 ట్రాన్సాక్షన్లు జరిగితే.. రోజువారీ లాభం సుమారు రూ. 6,000 వరకు ఉండవచ్చు.
అంటే నెలకు రూ. 1.80 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మెయింటెనెన్స్ మరియు ఇతర ఖర్చులు ఒక రూ. 30 వేలు తీసేసినా, నికరంగా రూ. 1.50 లక్షల లాభం మీ సొంతం అవుతుంది.
ఏడాదికి లెక్కగడితే సుమారు రూ. 18 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.
ఈ బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి?
- సరైన ప్రదేశం: ఏటీఎం ఏర్పాటు చేసే చోట నిరంతరం జనం తిరుగుతూ ఉండాలి. మార్కెట్ ఏరియాలు, బస్టాండ్ల దగ్గర అయితే లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- కనీస స్థలం: ఏటీఎం మిషన్ పెట్టడానికి కనీసం 60 నుండి 80 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉండాలి.
- కరెంట్ సదుపాయం: 24 గంటల విద్యుత్ సరఫరా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న లాభాలు కేవలం మార్కెట్ అంచనాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. మీరు వ్యాపారం ప్రారంభించే ముందు ఆయా కంపెనీల నిబంధనలు, మార్కెట్ పరిస్థితులపై పూర్తిస్థాయిలో రీసెర్చ్ చేయడం అవసరం.
చిప్స్ బిజినెస్ కూడా బెస్ట్ ఆప్షనే!
ఏటీఎం బిజినెస్తో పాటు ప్రస్తుతం 'పొటాటో చిప్స్' (Potato Chips) తయారీ కూడా మంచి ట్రెండింగ్లో ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో చిన్న మిషన్లు ఏర్పాటు చేసుకుని, నాణ్యమైన చిప్స్ తయారు చేసి మార్కెటింగ్ చేస్తే.. ఇందులో కూడా తిరుగులేని లాభాలను గడించవచ్చు.
ముగింపు: ఉద్యోగం వదిలి వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే వారికి ఏటీఎం ఫ్రాంచైజీ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. తక్కువ రిస్క్, ఎక్కువ ఆదాయం ఇచ్చే ఈ బిజినెస్ను మీరు కూడా ప్రయత్నించవచ్చు!