  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Insurance: ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? అయితే ముందు ఇవి తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి..!!

Insurance: ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? అయితే ముందు ఇవి తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి..!!
x
Highlights

Insurance: ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? అయితే ముందు ఇవి తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి..!!

Insurance: ప్రస్తుత జీవనశైలిలో ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి ఒక్కరికీ తప్పనిసరి అవసరంగా మారింది. అనుకోని ప్రమాదాలు, అనారోగ్యాలు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. అయితే సరైన అవగాహన లేకుండా పాలసీ తీసుకుంటే, అవసర సమయంలో లాభం కంటే నష్టమే ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుగోలు చేసే ముందు మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ కంపెనీల ఆఫర్లను తప్పకుండా పోల్చి చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రీమియం తక్కువగా ఉందని మాత్రమే చూసి పాలసీ ఎంపిక చేయడం సరికాదు. కవరేజ్ పరిమితి, క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ రేషియో, నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులు లేదా సేవా కేంద్రాలు వంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా క్లెయిమ్ ప్రక్రియ వేగంగా, పారదర్శకంగా జరిగే కంపెనీలను ఎంచుకోవడం అత్యంత అవసరం.

పాలసీ డాక్యుమెంట్‌లో ఉన్న నిబంధనలు, మినహాయింపులు, వెయిటింగ్ పీరియడ్ వంటి అంశాలను పూర్తిగా చదవడం ఎంతో కీలకం. చాలామంది ఈ వివరాలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల క్లెయిమ్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందుకే పాలసీ షరతులను ముందే అర్థం చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్‌లో అనవసరమైన సమస్యలను నివారించవచ్చు.

అదేవిధంగా, వ్యక్తిగత అవసరాలు, కుటుంబ పరిస్థితి, వయస్సు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలను అంచనా వేసుకుని రైడర్లను ఎంపిక చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. క్రిటికల్ ఇల్లనెస్, యాక్సిడెంట్ కవర్, టాప్-అప్ వంటి రైడర్లు అదనపు భద్రతను కల్పిస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనుకోని పరిస్థితుల్లో నిజమైన ఆర్థిక రక్షణగా నిలుస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories
X
sidekick