April 1 New Tax Rules : ఏప్రిల్ 1 నుంచి న్యూ రూల్స్.. ఈ మార్పులు తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారు!
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి కొత్త రూల్స్ అమలులోకి రాబోతున్నాయి. జీతం తీసుకునే వారి నుంచి పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారులు, కంపెనీలను ఈ కొత్త రూల్స్ ప్రభావితం చేయనున్నాయి. ఏప్రిల్ 1వ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం అమల్లోకి వస్తోంది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల బడ్జెట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా ఏప్రిల్ 1 నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ స్టోరీలో కొత్త ఆర్ధిక సంవత్సరం 2026-27 నుంచి మారనున్న నిబంధనల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. డీఫాల్ట్ పన్ను విధానం (Default Tax Regime)
ప్రభుత్వం 'కొత్త పన్ను విధానాన్ని' (New Tax Regime) డీఫాల్ట్ ఆప్షన్గా మార్చింది. అంటే, మీరు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా 'పాత పన్ను విధానం' (Old Tax Regime) ఎంచుకోకపోతే, ఆటోమేటిక్గా కొత్త విధానం ప్రకారమే పన్ను లెక్కింపు జరుగుతుంది.
2. పన్ను స్లాబులలో మార్పులు (Tax Slab Changes)
కొత్త పన్ను విధానం కింద మధ్యతరగతి వారికి ఊరటనిచ్చేలా పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని ప్రభుత్వం సవరించింది.
రూ. 3 లక్షల వరకు: ఎలాంటి పన్ను ఉండదు (0%).
రూ. 3 - 7 లక్షలు: 5% పన్ను.
రూ. 7 - 10 లక్షలు: 10% పన్ను.
రూ. 10 - 12 లక్షలు: 15% పన్ను.
రూ. 12 - 15 లక్షలు: 20% పన్ను.
రూ. 15 లక్షల పైన: 30% పన్ను.
3. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ (Standard Deduction) పెంపు
జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ను కొత్త పన్ను విధానంలో రూ.75,000 కు పెంచారు. గతంలో ఇది రూ. 50,000 గా ఉండేది. దీనివల్ల పన్ను విధించదగిన ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
4. రూ. 7.75 లక్షల వరకు పన్ను సున్నా!
కొత్త పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 87A కింద లభించే రిబేటు, రూ. 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కలిపితే.. ఏడాదికి రూ. 7.75 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్న ఉద్యోగులు రూపాయి కూడా పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
5. పాత పన్ను విధానం పరిస్థితి ఏమిటి?
పాత పన్ను విధానంలో (Old Regime) ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇందులో 80C కింద రూ. 1.5 లక్షల వరకు, హోమ్ లోన్ వడ్డీపై రూ. 2 లక్షల వరకు మినహాయింపులు పొందే వెసులుబాటు అలాగే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు పెట్టుబడులు (LIC, PPF, HRA) ఎక్కువగా ఉంటే, పాత విధానం లాభదాయకమా లేక కొత్తదా అనేది సరిచూసుకోవాలి.
6. ఆన్లైన్ గేమింగ్పై TDS
ఆన్లైన్ గేమింగ్ ద్వారా వచ్చే లాభాలపై ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. గెలిచిన మొత్తంపై 30% TDS వర్తిస్తుంది. ఇది నెట్ విన్నింగ్స్ (నికర లాభం) మీద లెక్కించబడుతుంది.
7. లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ (Leave Encashment)
ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ సమయంలో లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ మినహాయింపు పరిమితిని రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షలకు పెంచిన నిబంధన అమల్లో ఉంటుంది.