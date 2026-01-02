Market Alert: హైదరాబాద్ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ భారీ డిఫెన్స్ డీల్స్ – షేర్స్ ర్యాలీ
అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ కు ₹600 కోట్ల రక్షణ ఆర్డర్లు! 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' పాలసీతో దూసుకుపోతున్న షేరు. డిఫెన్స్ రంగంలో ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ రంగ సంస్థ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ (Apollo Micro Systems) షేర్లు నిలకడగా పెరుగుతూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వ 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' డిఫెన్స్ పాలసీ మరియు భారీ రక్షణ కాంట్రాక్టులు దీనికి ప్రధాన కారణం. దేశీయంగా రక్షణ పరికరాల ఉత్పత్తికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత కారణంగా ఈ కంపెనీ దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి ఆకర్షణీయంగా మారింది.
భారీ ఆర్డర్లు - ఆదాయ వృద్ధి:
- ఒక డిఫెన్స్ పిఎస్యు (PSU) నుండి కంపెనీకి ₹25.78 కోట్ల భారీ ఆర్డర్ లభించింది.
- కంపెనీ ప్రైవేట్ విభాగమైన 'అపోలో డిఫెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్'కు ₹150 కోట్ల ఆర్డర్ వచ్చింది.
- అదనంగా, కోల్ ఇండియా నుండి ₹419 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ కూడా లభించింది.
దీంతో కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ విలువ ఇప్పుడు ₹600 కోట్లకు చేరుకుంది, ఇది సానుకూల భవిష్యత్తును సూచిస్తోంది. సుమారు ₹9,000 కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో, రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్షిపణులు, రాడార్లు మరియు పేలుడు పదార్థాల తయారీలో అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తోంది.
స్టాక్ ధర పెరగడానికి కారణాలు:
- కొత్త రక్షణ ఆర్డర్లు నిరంతరం లభించడం.
- విదేశీ సరఫరాదారుల కంటే దేశీయ సంస్థలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రభుత్వ విధానం.
- అధిక ఆదాయాలు, స్థిరమైన లాభాలు మరియు ఉజ్వల భవిష్యత్తు అవకాశాలు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించాయి.
అయితే, విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుతం స్టాక్ 'ఓవర్బాట్ జోన్'లో ఉంది, ఇది లాభాల స్వీకరణకు సంకేతం కావచ్చు. అయినప్పటికీ, రక్షణ ఆధునీకరణపై ప్రభుత్వం భారీ వ్యయం చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
వాటాదారులకు అద్భుతమైన లాభాలు:
గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ పనితీరు అసాధారణంగా ఉంది:
- గత సంవత్సరం: సుమారు 120% రాబడి.
- గత 3 సంవత్సరాలు: దాదాపు 800% రాబడి.
- గత 5 సంవత్సరాలు: అసాధారణంగా 2,100% రాబడి.
ఈ గణాంకాలను బట్టి, అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ఒక మల్టీ-బ్యాగర్ స్టాక్గా మరియు భారత రక్షణ రంగంలో ఒక ఆశాకిరణంగా నిరూపించుకుంది.